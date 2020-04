ZUS nie rozpatrzy wniosku o zwolnienie ze składek przesłanego mailem

Dotyczy to zwłaszcza wniosków od przedsiębiorców składanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Najszybszą i najpewniejszą drogą złożenia każdego wniosku do ZUS jest platforma internetowa PUE ZUS.

- Jeżeli ktoś wysłał już do nas wniosek na ogólny adres e-mail cot@zus.pl lub jakikolwiek inny adres, musi zrobić to jeszcze raz, najlepiej przez swoje indywidualne konto na PUE ZUS. Każda osoba, która zrobi to przez ten kanał komunikacji, jest automatycznie weryfikowana, a wniosek rozpatrywany priorytetowo – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

