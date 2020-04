Koronawirus: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejne 14 dni

O zasiłek mogą się ubiegać ubezpieczeni, którzy zostali zwolnieni od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie 8. roku życia z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych (żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19). Nie poszerzono kręgu uprawnionych o rodziców dzieci pełnosprawnych, które ukończyły 8 lat.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni standardowego zasiłku opiekuńczego. Natomiast za okres pobierania tego świadczenia, zasiłek standardowy nie przysługuje. Co istotne, wykorzystany dotychczasowy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie miał wpływu na prawo do nowego zasiłku.

Prawo do kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r., również w odniesieniu do osób niepełnosprawnych. Pojawiła się wątpliwość, co z zasiłkiem za okres po upływie 14 dni pobierania pierwszego dodatkowego zasiłku a wejściem w życie nowych przepisów. ZUS wskazał na stronie internetowej, że ubezpieczeni, którym skończył się poprzedni dodatkowy zasiłek opiekuńczy, do wejścia w życie nowych przepisów mieli dwie możliwości: