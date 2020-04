Koronawirus: wniosek o dofinansowania do wynagrodzeń i składek pracowników - kogo powinien obejmować

Rzeczywiście na mocy art. 7 ustawy z 2013 r. (stosowanego odpowiednio do tarczy) z dofinansowania do wynagrodzeń wyłączeni są pracownicy pobierający wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. To uzasadnione. Dofinansowanie (do obniżonego wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznego) należy się bowiem pracownikowi (art. 5 ust. 1 tej ustawy). Otrzymuje on wynagrodzenie z dwóch źródeł: od państwa (do 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne) i od pracodawcy. Łącznie nie może to być kwota mniejsza od ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Jednak, co istotne, sam pracodawca może wypłacać kwotę niższą. Dopiero ze środków publicznych dopłaca np. do „minimalnego". Zatem to pracownikowi wyrównuje się poniesiony „uszczerbek", co umożliwia pracodawcy szybkie obniżenie kosztów. Skoro zatem założeniem jest, że to pracownik otrzymuje pomoc, to nie może on być podwójnie wzbogacony. Jeśli otrzyma wynagrodzenie chorobowe, nic mu już „od przedsiębiorcy nie przysługuje" (sformułowanie z art. 5 ust. 1).