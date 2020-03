Odroczenie składek ZUS z powodu koronawirusa: przedsiębiorcy ostro krytykują formularz wniosku

Przedsiębiorcy mogą już składać w ZUS wnioski o odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne o trzy miesiące (za okres od lutego do kwietnia 2020 r.). We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Na Twitterze Izabela Leszczyna opublikowała zdjęcie wniosku dla osób nieprowadzących pełnej księgowości wraz ze swoim komentarzem: "UWAGA PRZEDSIĘBIORCY, którym rząd PiS łaskawie kumuluje składkę ZUS w terminie późniejszym! Widzieliście już wniosek o odroczenie składek?

Dane, których chce ZUS wykluczają szansę na to, że zrobi to wasze biuro rachunkowe, więc do dzieła, a raczej do spowiedzi??"