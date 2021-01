ZUS przekaże PFR dane o płatniku wnioskującym o subwencję

Jeżeli w odpowiedzi na wniosek o subwencję płatnik otrzyma informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia warunków otrzymania subwencji i ma wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, powinien sprawdzić, według jakich zasad ZUS przekazał dane do PFR.

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa 2.0. Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika. Jeżeli w odpowiedzi na wniosek płatnik otrzymał informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia warunków otrzymania subwencji i ma wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, powinien sprawdzić, według jakich zasad ZUS przekazał dane do PFR. Na tej podstawie może samodzielnie sprawdzić, czy dane, które posiada ZUS w oparciu o złożone przez niego dokumenty zgadzają się z informacją, jaką wskazał we wniosku o subwencję w banku. Może też złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji, jakie dane przekazano do PFR.

Kolejny wniosek o subwencję płatnik powinien złożyć dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełnia warunki do jej uzyskania zgodnie z poniższymi zasadami....

