Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Dla kogo?

To ważna informacja dla rodziców opiekujących się dziećmi, które nie mogą chodzić do szkoły, przedszkola lub żłobka: będą mogli pobierać dodatkowy zasiłek opiekuńczy do końca stycznia.

– Uważnie analizowaliśmy sytuację pod kątem powrotu do szkół uczniów klas 1-3, a także biorąc pod uwagę testy nauczycieli na obecność COVID-19. Doszliśmy do wniosku, że w niektórych szkołach, nadal może zaistnieć potrzeba wykorzystania tego zasiłku, rodzice będą chcieli skorzystać z tej możliwości – mówi minister Marlena Maląg. - Chcemy, by rodzice mieli wybór i byli spokojni. Stąd decyzja o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego do końca stycznia – dodała minister.