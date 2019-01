Mały ZUS: w 2019 roku skorzysta tylko 125 tys. firm

Tylko 125 tys. samozatrudnionych złożyło wniosek o ulgowe składki. Kolejne dopiero za rok.

We wtorek 8 stycznia 2019 r. prowadzący działalność złożyli w ZUS tylko 17 tys. wniosków o objęcie ulgowymi składkami. To znacznie mniej niż w poniedziałek, kiedy to oddziały i infolinia ZUS przeżyły oblężenie. Przeszło 42 tys. przedsiębiorców zgłosiło się wtedy do ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90 lub 05 92 (dla rencistów), aby płacić przez najbliższe 12 miesięcy niższe składki.

Coraz więcej z ulgą

– Okazuje się, że większość zainteresowanych, wbrew utartej dotychczas praktyce, wnioski złożyła wcześniej, przede wszystkim drogą elektroniczną – komentuje Wojciech Andrusiewicz z Centrali ZUS w Warszawie.

Łącznie do godz. 16 we wtorek 8 stycznia 2019 r. do ZUS wpłynęło 124,8 tys. wniosków o objęcie niższymi składkami.

– To bardzo dobry wynik. Biorąc pod uwagę, że do końca listopada z ulgi na start, czyli zwolnienia ze składek przez pierwsze pół roku od założenia działalności, skorzystało 119 tys. przedsiębiorców, a z preferencyjnych składek przez pierwsze dwa lata jej prowadzenia kolejne 264 tys. osób. Wychodzi na to, że coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą korzysta z ulg w składkach – dodaje Andrusiewicz.

– Biorąc pod uwagę odsetek tych, którzy się nie zgłosili po ulgowe składki, może się okazać, że w najbliższym czasie usłyszymy też głosy niezadowolenia. Myślę tu o osobach, do których nie dotarła na czas informacja, że trzeba było złożyć do 8 stycznia w ZUS wniosek o ulgowe składki – zauważa Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan.

A tych niezadowolonych może być sporo. Z szacunków Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, autora zmian w przepisach ubezpieczeniowych, wynika, że uprawnionych do ulgowych składek jest obecnie nawet 170–200 tys. osób prowadzących działalność. Wskazywałoby to na to, że ponad 50 tys. przedsiębiorców z niskimi przychodami nie skorzysta w tym roku z możliwości zapłaty niższych, bo liczonych od ich zeszłorocznego przychodu składek do ZUS. Najbliższą możliwość złożenia wniosku o ulgowe składki będą mieli od 1 do 8 stycznia 2020 r.

– Wyjątek stanowią tu osoby, które korzystają obecnie z preferencyjnych składek przez pierwsze dwa lata od założenia działalności. One ciągle będą mogły złożyć wniosek do ZUS o ulgowe składki w ciągu czterech dni od zakończenia preferencji – tłumaczy Wojciech Andrusiewicz z ZUS. Podobnie będzie z osobami odwieszającymi działalność w ciągu roku.

W ich przypadku ważne są także inne wymogi przewidziane w nowych przepisach. Pierwszy dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku przez co najmniej sześć miesięcy. Drugi to limit zeszłorocznych przychodów nieprzekraczających 63 tys. zł. Co ważne, przychód osób prowadzących działalność tylko przez część 2018 r. będzie się liczył proporcjonalnie do liczby miesięcy ich aktywności. Lepiej więc liczyć w perspektywie miesiąca. Wtedy nie powinny one przekraczać średnio 5250 zł.

Dochód, nie przychód

– Uważam, że kryterium przychodu jako warunku objęcia ulgowymi składkami jest niewłaściwe – zauważa Mordasewicz. – Przychód osób działających w handlu 20-krotnie przekracza dochód. Praktycznie nie ma więc szans na to, by skorzystali oni z ulgowych składek. Na nowych przepisach skorzystają więc osoby, które nie inwestują i nie zatrudniają pracowników, nie ponoszą więc żadnego ryzyka prowadzonej działalności. Zastanawiam się, czy takie osoby można nazwać przedsiębiorcami.

Opinia dla „rzeczpospolitej"

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii

Do godziny 16 we wtorek, 8 stycznia, chęć skorzystania z małego ZUS zgłosiło 124,8 tys. przedsiębiorców prowadzących działalność w 2018 r. Pamiętajmy jednak, że przedsiębiorcy mogli się zgłaszać online do północy. Dla nas taka liczba zgłoszeń w pierwszym roku obowiązywania tej regulacji jest zadowalająca, szczególnie że mały ZUS to możliwość, a nie obowiązek. Pamiętajmy też, że do niższych składek na ubezpieczenia społeczne uprawnieni będą jeszcze przedsiębiorcy, którzy aktualnie objęci są innymi ulgami i ewentualnie później, w trakcie roku, będą mogli skorzystać z naszego rozwiązania. Dotyczy to także tych, którzy wznowią działalność w ciągu roku. Finalnie więc w całym 2019 r. liczba osób płacących niższe, proporcjonalne do przychodu, składki na ZUS może być jeszcze większa. Po spłynięciu całościowych danych przeanalizujemy je. Nie wykluczamy również, że zdecydujemy się na nowelizację przepisów. O takiej możliwości rozmawiałam podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów.