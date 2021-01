Wniosek o ulgi ZUS do 1 lutego 2021 r.

Do 1 lutego przedsiębiorcy z przychodami w 2020 r. poniżej 120 tys. zł mogą składać wnioski o niższe składki w tym roku.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy w ZUS, do 28 stycznia 2021 r. wnioski o objęcie systemem ulgowych składek złożyło aż 313,5 tys. mikroprzedsiębiorców. To o przeszło 33 tys. więcej, niż korzystało z ulg w 2020 r. A uprawnionych w tym roku może być dużo więcej. Przez kryzys gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa wiele firm straciło w zeszłym roku przychody. Na szczęście mają jeszcze czas na składanie wniosków do ZUS do poniedziałku 1 lutego 2021 r. Dzięki temu do końca tego roku będą mogli płacić niższe składki z działalności.

Decydujący limit Z ulgowych składek mogą skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

– Zdarza się, że chęć przystąpienia do programu deklarują przedsiębiorcy, którzy dopiero założyli działalność. Przypominamy, że takie firmy mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw sześciomiesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata „preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne – tłumaczy Paweł Żebrowski z centrali ZUS w Warszawie.

W małym ZUS plus składki są wyliczane od połowy przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Na stronie zus.pl można znaleźć specjalny kalkulator ulgowych składek. W praktyce jeśli przedsiębiorca miał w 2020 r. dochód niższy niż przeciętnie 6310,80 zł miesięcznie, to zapłaci mniej niż podstawowa składka, która obecnie wynosi 1457,49 zł miesięcznie.

Ważne jest to, aby do wyliczeń podać właściwe dane. W systemie podatkowym kryje się pułapka, która może powodować kłopoty mikroprzedsiębiorców. Prowadzący działalność, którzy w zeszłym roku wliczyli składki na ubezpieczenia w koszty prowadzonej działalności lub odliczyli od dochodu straty z poprzednich lat lub np. darowizny na walkę z Covid-19, na potrzeby rozliczeń z ZUS muszą je doliczyć do dochodu. Jeśli składki zostaną zaniżone przez zastosowanie tych odliczeń, to przedsiębiorca będzie musiał je wyrównać w przyszłości z odsetkami. ZUS ma pięć lat na dochodzenie tych zaległości.

Nie każdy musi Przedsiębiorcy po raz pierwszy starający się o objęcie ulgowymi składkami powinni do 1 lutego złożyć ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92). Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r., nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi.

Wszyscy muszą jednak złożyć do 10 lub 15 lutego – w zależności od tego, czy zatrudniają pracowników czy nie, dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w 2020 r.