Tomasz Gębka, dyrektor fabryki FCA w Tychach: Z gratulacjami wolę poczekać

Każdy z pracowników w południe 29 grudnia otrzymał SMSA z linkiem do materiałów, które umieściliśmy w mediach społecznościowych. Mamy w tej chwili przerwę świąteczno-noworoczną i chcieliśmy, żeby dowiedzieli się o tym wydarzeniu z pierwszej ręki, a nie z mediów i pytali nas, czy to rzeczywiście prawda.

Rzeczywiści uczestniczyłem w rozmowach dotyczących naszego zakładu. I w tych rozmowach były omawiane także plany strategiczne . Zaczęliśmy także przygotowania korzystając z przerwy międzyświątecznej. Za wcześnie jeszcze na wymianę sprzętu, przygotowujemy więc systemy produkcyjne, żebyśmy w maju podczas długiego weekendu móc wyłączyć jedną linię produkcyjną, co pozwoli uwolnić część fabryki do instalowania maszyn na nowej linii. Wciąż więc jesteśmy w fazie przygotowawczej, żeby to przełączenie mogło się odbyć szybko i bezproblemowo.

Oba modele pozostaną z nami. Mamy wstępne informacje dotyczące przyszłorocznej produkcji i zakładamy ją na poziomie ponad 200 tys. aut. Chcemy wrócić do sytuacji sprzed pandemii, oczywiście będzie to możliwe, jeśli znajdą się klienci do ich kupna. Do momentu, kiedy pierwsze nowe auta zjadą z naszych linii, musimy pracować normalnie, żeby na siebie zarobić. Więc 2021 rok będzie nadal pod znakiem Lancii i „500” jeśli chodzi o generowanie przychodów.