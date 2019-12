Szef Ubera w regionie: Polska jest dla nas rentowna

Polska to jeden z naszych strategicznych rynków – mówi Ash Kebriti, general manager Ubera na nasz region Europy.

W ostatnich dwóch kwartałach Uber odnotował rekordową stratę odpowiednio 5,2 oraz 1,2 mld dol. Spółka jest pod dużą presją. Jak chcecie przekonać rynek, że potraficie zarabiać? Poniżej dalsza część artykułu

Wytyczenie drogi do rentowności biznesu było jednym z kluczowych celów naszej spółki. Jeżeli spojrzymy na główną działalność Ubera, czyli współdzielenie przejazdów, w tym obszarze osiągnęliśmy już w III kwartale br. zysk EBTIDA. Co więcej, jesteśmy dumni z osiągnięcia wzrostu na innych naszych produktach, za każdym razem przy niższym koszcie pozyskiwania użytkowników. Dla przykładu – globalnie przychody Uber Eats w ujęciu rok do roku wzrosły o 64 proc., do 645 mln dol. To pokazuje, że nasze marki potrafią budować mocne pozycje, zyskiwać w świadomości użytkowników, a w konsekwencji – osiągać pozycję lidera.

Uber to jedyny globalny gracz oferujący szerokie portfolio produktów. Wykorzystujemy je, podobnie jak siłę marki oraz efekt skali, by być numerem 1. na większości rynków i w większości kategorii. To szczególnie ważne na rynkach, gdzie zwycięzca bierze wszystko.

Czy polski rynek jest rentowny?

Najkrócej mówiąc – tak. Uber chce być kompleksową platformą dla mobilności miejskiej. Zdecydowanie widzimy potencjał rozszerzania naszych usług na polskim rynku. W tym roku odnotowaliśmy wyraźny wzrost i zamierzamy kontynuować inwestycje skierowane zarówno na użytkowników, jak i na partnerów i kierowców, by powtórzyć ten wynik. Polska już teraz zaczęła przynosić zyski – to efekt bycia najpopularniejszą platformą na tym rynku.

mat. pras.

Uber ma możliwość sprzedawania wielu dodatkowych usług. Przykładem jest choćby Uber Eats czy produkty takie jak Black, Select, Green czy integracja platformy z hulajnogami Lime. W październiku weszliśmy także na rynek transportu i logistyki z kolejną usługą – Uber Freight.

Polska to istotny rynek?

Od początku obecności Ubera w Warszawie ponad milion osób skorzystało tylko z aplikacji do współdzielenia przejazdów, nie wspominając o Uber Eats. To jak papierek lakmusowy, który odzwierciedla nasze zaangażowanie w biznes w Polsce. To jeden z naszych strategicznych rynków w Europie. Dlatego też spółka zdecydowała się rozszerzyć inwestycje. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy 26 mln zł na Center of Excellence w Krakowie, a 11 mln zł na Centrum Badań i Rozwoju Jump, pierwszy tego typu ośrodek poza USA. Ponadto biuro w Warszawie odpowiedzialne jest za koordynowanie działań Uber Rides w całej Europie Centralnej i Wschodniej.

niedawno wybraliśmy Polskę jako trzeci rynek w Europie, na którym uruchomiliśmy Uber Freight

Zatrudniamy ok. 500 pracowników w Krakowie oraz ok. 100 w stolicy. Tylko w 2019 r. wprowadziliśmy Uber Eats w 12 miastach, a niedawno wybraliśmy Polskę jako trzeci rynek w Europie, na którym uruchomiliśmy Uber Freight. Jesteśmy zaangażowani w rozwój miast, w których jesteśmy obecni, dlatego w maju udostępniliśmy w Krakowie Uber Green. Jest to przyjazna środowisku elektryczna flota pojazdów – bardzo ważny ruch dla całej branży. Prawie 27 proc. całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi bowiem z transportu. Od premiery Uber Green „oszczędziliśmy” już kilkanaście ton dwutlenku węgla.

Rozwijamy również usługę Uber for Business dla firm. Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów biznesowych, zarówno sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Obecnie jesteśmy w fazie aktywnego pozyskiwania klientów.

W związku ze zmianami w polskim prawie transportowym od stycznia kierowcy Ubera będą traktowani na równi z taksówkarzami. Jak te regulacje wpłyną na wasz biznes?

Nowelizacja ustawy położy kres podziałom między taksówkarzami a kierowcami Ubera. Przede wszystkim skorzystają na tym klienci, użytkownicy poszukujący nowoczesnych form transportu miejskiego. Mamy nadzieję, że nowelizacja otworzy też nowe możliwości przed kierowcami taksówek – współpraca z naszą platformą oferuje im elastyczność oraz dostęp do nowych klientów. Już teraz taksówkarze korzystają z naszej aplikacji, a po wejściu ustawy w życie spodziewamy się, że dołączy ich jeszcze więcej. Dostęp do olbrzymiej bazy klientów oraz efektywność platformy Uber sprawiają, że jest atrakcyjna dla taksówkarzy, którzy zamiast czekać bezczynnie na postoju, będą mogli wykonywać więcej zleceń. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nadchodzące zmiany to długotrwały proces. Dlatego zachęcamy naszych partnerów do wyrobienia licencji – im szybciej tym lepiej. Zapewniamy im w tym celu wsparcie na każdym etapie i już od kilku miesięcy prowadzimy specjalną komunikację i szkolenia.

Rynek pracy w Polsce boryka się z brakiem dostępnej siły roboczej. To problem dla Ubera?

W 2019 r. liczba kierowców jeżdżących na platformie zwiększyła się o 30 proc., a liczba dostawców Uber Eats – podwoiła. Dane te pokazują, że mimo niskiego bezrobocia wciąż jesteśmy elastycznym, uczciwym i bezpiecznym rozwiązaniem, umożliwiającym zarabianie pieniędzy. Wyróżnia nas elastyczność i fakt, że zarówno kierowcy, jak i dostawcy sami decydują, ile chcą pracować – to pozostanie bez zmian.

Jakie inne gałęzie działalności Ubera – oprócz kojarzenia kierowców z pasażerami i dowozu jedzenia – są najbardziej obiecujące?

Uber stał się synonimem przejazdów współdzielonych, ale także symbolem zmiany w mobilności. W nieodległej przyszłości będziemy potrzebowali jedynie smartfona i odpowiedniej aplikacji, by zamówić dowolny rodzaj transportu lub zapłacić za bilet komunikacji miejskiej. Jest to kierunek, w którym zmierza Uber. Chcemy, by polskie miasta posiadały każdy rodzaj transportu dosłownie na wyciągnięcie ręki – od samochodów, przez hulajnogi elektryczne i rowery, po bilety komunikacji publicznej – wszystko w jednym sprawdzonym i wiarygodnym dla użytkownika miejscu. To dlatego już od lipca hulajnogi Lime są dostępne do wypożyczenia z poziomu naszej platformy. W ten sposób wypełniają lukę między bardziej tradycyjnymi środkami transportu lub nawet je zastępują.

Logistyka stanowi 11 proc. polskiej gospodarki, czyli dwa razy więcej niż średnia dla UE. Wprowadzenie Uber Freight pokazuje, jak ogromny potencjał widzimy także w tym sektorze.

W 2019 r. liczba kierowców jeżdżących na platformie zwiększyła się o 30 proc., a liczba dostawców Uber Eats – podwoiła

Ważna jest dla nas elektromobilność – to klucz do zrozumienia miejskiego transportu w najbliższych latach.

Przejęliście ostatnio Cornershop, startup zajmujący się dostarczaniem artykułów spożywczych. Jakie macie plany dotyczące tej branży?

Uber rozwija i testuje wiele różnych usług i biznesów komplementarnych do naszej podstawowej działalności. Nie mamy na razie planów uruchomienia podobnej usługi w Polsce, ale gdy takie decyzje zapadną, będzie o tym głośno.

W październiku Uber ruszył z produktami finansowymi. Co dokładnie oferujecie i czy Uber Money zadebiutuje w Polsce?

Jako firma technologiczna Uber eksploruje także narzędzia sektora fintech, które w naturalny sposób mogą uzupełniać naszą ofertę. W tym celu powołaliśmy zespół Uber Money. Ma odpowiadać za rozwój produktów finansowych, które mają wspierać zarówno użytkowników Ubera, jak i kierowców. To narzędzia, które pomogą korzystającym z Ubera w lepszym zarządzaniu finansami. Ułatwią także korzystanie z rozwiązań dostarczanych przez aplikację, wśród których wymienić można np. śledzenie zarobków w czasie rzeczywistym czy zarządzanie kartą debetową Ubera. Funkcje te zwiększą wygodę kierowców. Zaś użytkownicy będą mogli w przejrzysty sposób kontrolować swoje płatności i wydatki w aplikacji, a nawet otrzymywać 5 proc. zwrotu za zakupione usługi.

CV Ashkan Kebriti jest general managerem Ubera na Europę Środkową i Wschodnią. Funkcję tę w holenderskim biurze firmy pełni od 2018 r. Wcześniej kierował działem relacji i rozwoju Ubera w miastach w naszym regionie Europy. Karierę zawodową rozwijał m.in. jako menedżer Accenture w Londynie. Ukończył prawo i handel na Uniwersytecie New South Wales w Australii.