Koniec z naruszaniem praw własności intelektualnej na targach

Tomasz Kobierski: Targi i wystawy jako naturalne miejsce prezentacji nowości rynkowych gromadzą dużą liczbę przedsiębiorców prezentujących ofertę z tej samej branży. To niestety stwarza okazję dla pojawienia się nieuczciwych praktyk rynkowych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której podczas targów dwaj wystawcy prezentują taki sam produkt. Pierwszy poświęcił dużo czasu i środków na jego stworzenie, a drugi nielegalnie wykorzystał efekt jego pracy i nikt nie może zmusić go do usunięcia podróbki ze stoiska. Odpowiednia reakcja na tego typu sytuacje stanowi wyzwanie dla nas jako organizatorów wystaw. Dotąd nie mieliśmy narzędzi, aby w szybki i bezpieczny sposób chronić prawa naszych wystawców.