Najczęściej powstają magazyny szyte na miarę

O szybko rosnącym rynku powierzchni magazynowych mówi dyrektor SEGRO na Europę Środkową Magdalena Szulc .

Rz: Czy branża magazynowa nadąża za szybkim wzrostem gospodarczym?

Magdalena Szulc: Popytowi na nowoczesne powierzchnie magazynowe sprzyja nie tylko rozwój gospodarczy, ale i dobra lokalizacja Polski w sercu Europy oraz inwestycje drogowe. Uważnie obserwujemy rynek, a w przypadku pojawienia się możliwości zakupu atrakcyjnego gruntu zwiększamy potencjał deweloperski. Tak właśnie zadziałaliśmy niedawno w jednym z naszych parków w Łodzi, gdzie na potrzeby projektu szytego na miarę dla klienta produkcyjnego powiększyliśmy nasz bank ziemi. Dzięki długofalowemu planowaniu wciąż mamy możliwość zrealizowania nowych obiektów we wszystkich lokalizacjach w Europie Centralnej, w których znajdują się nasze parki. Rozwijamy się również poprzez akwizycje: w tym roku w Warszawie nasz portfel powiększył się o SEGRO Business Park Warsaw, Okęcie, z magazynami klasy A w granicach miasta, doskonałymi dla potrzeb logistyki ostatniej mili.

Czy rozwój magazynów jest równomierny w całym kraju?

Odzwierciedla on potrzeby klientów, a przodują w tym zakresie okolice Warszawy, Górny Śląsk oraz obszar Polski centralnej. Lokalizacje te są popularne, ponieważ wyróżniają się położeniem w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych i węzłów transportowych, które pozwalają zoptymalizować procesy logistyczne, towarzyszą im także bardzo chłonne lokalne rynki. Rozwój infrastruktury drogowej sprawi, że również nowe regiony, takie jak ściana wschodnia, będą z czasem zyskiwały na znaczeniu. Jednak dla wielu firm istotna jest bliska odległość do naszych zachodnich sąsiadów, prawie jedna trzecia polskich towarów eksportowana jest bowiem do Niemiec.

Jakie inwestycje przeważają? BTS (pod potrzeby konkretnej firmy) czy na własne ryzyko dewelopera (tzw. spekulacyjne)?

Praktycznie trzy na cztery nowo powstające obiekty są zabezpieczone umową najmu już na etapie rozpoczęcia projektu. Zapytań od klientów jest tak wiele, że rynek skupia się głównie na realizacji dedykowanych projektów (BTS). Z kolei bardzo niski współczynnik pustostanów świadczy o tym, że powstające spekulacyjnie magazyny szybko znajdują najemców. W związku z dużym popytem przy dobrze zlokalizowanej i zrealizowanej według najwyższych standardów inwestycji trudno mówić o ryzyku, nawet przy projektach spekulacyjnych.

Dlaczego przeważają inwestycje BTS? Czy wymagania klientów są coraz bardziej różnorodne?

Szyte na miarę powierzchnie magazynowe powstają głównie w związku z dużą chłonnością rynku. Oczywiście różnorodność wymagań klientów, ale także ich rosnąca świadomość, nie pozostaje bez znaczenia. Powierzchnia dedykowana konkretnej firmie pozwala najlepiej odpowiedzieć na konkretne potrzeby zarówno w zakresie jej dostosowania do produkowanego czy magazynowanego towaru, jak i do oczekiwań zatrudnionego personelu. Tak było między innymi w przypadku wybudowanego w tym roku przez SEGRO obiektu produkcyjno-magazynowego dla Corning Optical Communications na terenie SEGRO Logistics Park Stryków. To drugi budynek, obok powstałego w 2006 roku, zrealizowany przez SEGRO dla Corning. Zakład o powierzchni 39 200 mkw. wyznacza nowe standardy dla budynków produkcyjnych z częścią socjalną i biurową. Trzypoziomowe biura mają przeszkloną fasadę, w której zastosowano szkło z powłoką antyrefleksyjną zapobiegającą przegrzewaniu, co jest w tego typu budynkach innowacją. Koncepcja biur powstała na bazie dogłębnej analizy zachowania pracowników przeprowadzonej wewnętrznie przez firmę Corning, której zależało na wygodzie oraz bezpieczeństwie zatrudnionych osób. Zastosowane w części biurowej materiały wykończeniowe dobrano w taki sposób, aby stworzyć jak najlepszy komfort pracy i przyjazną akustykę. Ze względu na wyjątkowy kształt elewacji każde miejsce pracy jest bardzo dobrze doświetlone światłem naturalnym.

Często słyszy się określenie „nowoczesne powierzchnie magazynowe". Co to oznacza?

Nowoczesna powierzchnia magazynowa to taka, która została zrealizowana według najwyższych standardów. Mówimy tutaj zarówno o jakości użytych materiałów, jak i o samej bryle budynku, która powinna być jak najbardziej ergonomiczna, aby zapewnić klientowi najwyższą satysfakcję z korzystania z obiektu. Dziś nowoczesna powierzchnia to także powierzchnia smart, która korzysta z innowacyjnych rozwiązań, takich jak zawory ograniczające zużycie wody, oświetlenie LED sterowane systemem DALI czy systemy zdalnego monitorowania zużycia mediów z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca. Wszystkie te rozwiązania wprowadzamy w powierzchniach magazynowych SEGRO.

