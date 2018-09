Eksperci podzielą się wiedzą

Ponad ćwierć wieku nieprzerwanego rozwoju nie oznacza, że przed polską gospodarką nie stoją żadne wyzwania. Przeciwnie, jest ich niepokojąco dużo.

Takie wnioski płyną z raportu „Wyzwania ekonomiczne dla Europy Środkowo-Wschodniej", który specjalnie na Forum Ekonomiczne w Krynicy przygotowało kilkudziesięciu ekonomistów ze Szkoły Głównej Handlowej. Zostanie on zaprezentowany we wtorek o godz. 13. O tym, czemu służyć ma ta publikacja i co znajdą w niej czytelnicy, zapytaliśmy prof. dr. hab. Marka Rockiego, rektora SGH.

Rz: Polska w tym stuleciu jest w czołówce najszybciej rozwijających się krajów OECD. Ta organizacja przewiduje jednak, że w latach 2030–2060 będziemy rozwijali się najwolniej. Ta pesymistyczna ocena jest uzasadniona?

Prof. dr hab. Marek Rocki: W przypadku prognozy o tak odległym horyzoncie trzeba przyjąć sporo założeń, których ja nie znam. Ale biorąc pod uwagę problemy demograficzne Polski, ale też problemy energetyczne i zaburzenia geopolityczne w naszym regionie, ta prognoza nie wydaje mi się niestety nieprawdopodobna.

OECD tłumaczy to starzeniem się ludności. Demografia przesądzi o przyszłości?

Nie ma tu determinizmu, ale trudno problemy demograficzne obejść. Borykają się z nimi wszystkie wysoko rozwinięte kraje i żaden rozwiązania nie znalazł. W raporcie przygotowanym na Forum Ekonomiczne w Krynicy wskazujemy jednak pewne działania, które mogą wpływ starzenia się ludności na polską gospodarkę łagodzić. To głównie pomoc dla rodzin w opiece nad dziećmi i osobami starszymi, aby aktywizować zawodowo kobiety.

Jakie jeszcze wyzwania dla Polski zdiagnozowali państwo w tym raporcie?

To jest swego rodzaju fotografia Polski na tle regionu. Nasza część świata od blisko trzech dekad przechodzi procesy transformacyjne, które wciąż nie są zakończone. Staramy się te procesy opisać. Jako przedstawiciel oświaty uważam, że największym wyzwaniem jest edukacja. Dzięki niej następne pokolenia będą wchodziły na rynek pracy lepiej przygotowane. Kolejny kluczowy obszar to energetyka. Żyjemy w czasach, gdy kończą się zasoby naturalne typowe dla naszego modelu gospodarki. W przeszłości w takich momentach często wybuchały kryzysy. Teraz na świecie wyczerpują się zasoby ropy, a w Polsce węgiel. Musimy zdecydowanie więcej i inaczej myśleć o tym, skąd będziemy czerpać energię w przyszłości.

Piszą państwo, że system podatkowy w Polsce wymaga uszczelnienia, ale jednocześnie musimy budować przyjazne otoczenie prawne dla biznesu. Podejmowane przez rząd próby uszczelnienia go sugerują sprzeczność między tymi celami.

Rzeczywiście, jest obawa, że to, co się dzieje w tej chwili, nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości. Problemem jest to, że nie jesteśmy wyizolowaną wyspą. Uszczelniania nie da się przeprowadzić w jednym kraju, bo to faktycznie może zniechęcić transgraniczne firmy do inwestowania w Polsce. Musimy być tak głęboko, jak to tylko możliwe, zintegrowani z Europą, ale też możliwie ściśle współpracować z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego zresztą nasz raport dotyczy całego regionu, a nie tylko Polski.