Nieposkromiona wyobraźnia e-handlu

Polacy w sieci wydają już ponad 50 mld zł, co oznacza miliony przesyłek krążących każdego dnia po kraju, w najróżniejszy sposób dostarczanych do klientów. Część z nich jest odbierana osobiście, np. w stacjonarnym sklepie czy specjalnym punkcie, inni wolą otwarte całą dobę urządzenia, jak paczkomaty, jeszcze inni czekają na dostawę pod drzwi.

Niemniej wszyscy sprzedawcy internetowi widzą, że dzisiaj właśnie dostawa jest wąskim gardłem rozwoju rynku. Klienci chcą bowiem kupować nie tylko tanio i wygodnie, zakup ma trafić do nich po prostu jak najszybciej. Co prawda ruszający na łowy zakupowe choćby w Chinach godzą się na kilkutygodniowe oczekiwanie, ale coś za coś. Zakupy krajowe mają być szybko, najlepiej nawet w ciągu jednego dnia. Allegro już testuje taki system, ale czy i kiedy może go wprowadzić, tego nie wiadomo. Jednym z elementów ogromnego sukcesu Amazona był Prime – płacisz abonament, by w jego ramach dostawać zakupy tego samego dnia, gdy składasz zamówienie online.