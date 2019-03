Prezes PTWP: Nie chcę bić własnych rekordów

W 2018 r. podczas EKG odwiedziło nas 14 tys. osób – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Rozmawiamy kilkanaście dni przed datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Wiele wskazuje, że może być to brexit bez porozumienia – zła wiadomość dla polskiego biznesu...

11. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach odbędzie się wtedy, kiedy już będziemy wiedzieć, czy ten scenariusz się ziści. Tegoroczny maj będzie gorący z kilku powodów. To czas wyborów do europarlamentu i kształtowania się nowego układu sił w Europie. Brexit to wydarzenie bez precedensu. Do tej pory rozmawialiśmy o tym, które kraje będą dołączać do Unii, a teraz znaczący kraj, właściwie filar UE, wychodzi ze Wspólnoty. I nie wiemy, jak to będzie wyglądało.

Polska i świat po brexicie to jeden z głównych tematów EKG.

Tak frapującej kwestii nie mogło zabraknąć na największej debacie gospodarczej Europy Środkowej. Polski eksport i relacje handlowe z Wielką Brytanią są istotne. Do tego jeszcze dochodzi sytuacja globalna: ryzyko wojen handlowych, izolowanie się poszczególnych rynków. Dodatkowo mamy spowolnienie w UE.

To mieszanka wybuchowa.

Ryzyk na pewno jest więcej. Dlatego o brexicie chcemy mówić szerzej, w kontekście przyszłości całej UE. W krajach Unii mamy coraz głośniejsze ugrupowania kwestionujące integrację Europy. Może to przekładać się na realny biznes, co jest niebezpieczne. Tym bardziej że polskie firmy coraz częściej opierają swój biznes na ekspansji zagranicznej, np. poprzez przejęcia w różnych miejscach świata. Wszystkie ryzyka związane z wojnami handlowymi dotyczą nas, polskich przedsiębiorców.

Rząd spowolnieniu chce zaradzić poprzez rozszerzenie 500+ i wprowadzenie trzynastki dla emerytów. Czy z punktu widzenia przedsiębiorcy to dobry kierunek?

Jeżeli będzie spowolnienie gospodarcze w Polsce, to pytanie brzmi, jak głębokie? Co do zasady, każde hamowanie oznacza mniejsze wpływy do budżetu. Mniejsze wpływy w połączeniu z większymi wydatkami...

...to większy deficyt.

I tu jest ryzyko. Biznes patrzy i widzi zagrożenia. Dla niektórych sektorów może być to szansa na wzrost, bo pojawią się dodatkowe impulsy związane z krótkoterminową konsumpcją. Ale wiemy, co oznacza spowolnienie w przedsiębiorstwie.

Na 11. EKG pojawi się wiele nowości, pozornie mało związanych z ideą przewodnią np. empatia i skuteczność w biznesie, pomoc humanitarna, wymiar sprawiedliwości. Skąd ten pomysł?

Zawsze szukamy tematów, które są ważne dla przedsiębiorców. Takich, które są trendem albo nim za chwilę będą. Dlaczego empatia czy pomoc humanitarna? Bo chcemy pokazać, że polscy przedsiębiorcy na dużą skalę angażują się w akcje prospołeczne. Działają nie dla zysków, ale po prostu czują misję społeczną. Na tegorocznym Kongresie bardzo dużo będziemy także rozmawiali o technologii przyszłości: innowacyjnej pracy, rozwiązaniach dla ochrony klimatu i środowiska. Nowatorskie pomysły będą mogły zaprezentować najlepsze startupy. Przyjmujemy zgłoszenia do czwartej edycji konkursu Start-up Challenge.

EKG po raz pierwszy w ubiegłym roku miał swoją zieloną edycję – EEC Green. W maju, podczas 11. edycji znowu się ona pojawi. To stała część agendy wydarzenia?

W tym samym miejscu, w którym odbywa się Europejski Kongres Gospodarczy, odbywała się w grudniu ubiegłego roku Konferencja w sprawie zmian klimatu COP24. Chcemy tę tematykę kontynuować, bo stoimy przed trudnymi wyzwaniami: ocieplenie klimatu, smog, odpady. Nie poradzimy sobie bez technologii, bez pomysłów i działań w tym zakresie. Chcemy uświadomić przedsiębiorcom, że innowacyjna technologia nam w tym pomoże. Na nowoczesnych rozwiązaniach oparta jest np. efektywność energetyczna.

To są tematy, które najczęściej wskazują przedsiębiorcy?

Pracując nad agendą Europejskiego Kongresu Gospodarczego bardzo dużą wagę przywiązujemy do szerokich konsultacji z biznesem. Zbieramy opinie z różnych stron. Na przykład sukcesja i firmy rodzinne okazują się bardzo ciekawym tematem do debaty. Ten model biznesu staje przed ogromnym wyzwaniem w najbliższych latach. Duże firmy prywatne są kupowane przez inwestorów zagranicznych, pojawiają się konflikty rodzinne. Przedsiębiorców interesuje rynek pracy, deficyt kadrowy i jakie będą zawody przyszłości, co za tym idzie – jaka powinna być edukacja. Sporo miejsca w programie poświęcimy infrastrukturze – na EKG odbędzie się m.in. spotkanie ministrów infrastruktury i transportu Europy Środkowej.

Ujawni pan, kogo jeszcze zobaczymy na 11. EKG?

Liczymy na szeroką reprezentację polskiego rządu: co roku jest premier, ministrowie resortów gospodarczych. Będzie mocna reprezentacja ministrów gospodarczych Europy Środkowej. W ubiegłym roku odwiedziło nas 14 tys. osób podczas EKG i towarzyszących European Start-up Days. W tym roku będzie podobnie. Ale nie zależy nam na biciu własnych rekordów – wyniki umacniają nas w przekonaniu, że przygotowujemy wydarzenia, które są dla przedsiębiorców ważne.