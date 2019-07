krótko Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych

Z ostatnich danych GUS wynika, że najszybciej rosnąca grupa pracowników w Polsce to ci, z najniższymi kwalifikacjami. Czy warto jeszcze iść na studia? Poniżej dalsza część artykułu

Przez lata zmieniło się znaczenie wykształcenia wyższego, nie każdy po studiach będzie kierownikiem. Ale dysproporcje w szansach na znalezienia pracy między ludźmi po studiach, a tymi bez studiów wciąż są duże. Jest to spowodowane tym, że przez długi czas popyt na wykwalifikowanych pracowników rósł. Premia związana z ukończeniem studiów jest nieco mniejsza niż 20 lat temu, ale wciąż jest znacząca.

Może nie wszyscy powinni iść na uczelnie? I nie wszyscy się na to decydują. W grupie osób w wieku od 20 do 24 lat studiuje ponad 40 proc.. W największych miastach ten odsetek zawsze jest większy. Kiedyś w Warszawie do zawodówek szło 30 proc. procent uczniów, teraz 7 proc. Ponad połowa ludzi w wieku około 20 lat nie idzie na studia. Można sobie wyobrazić, że w wielu zawodach nie trzeba mieć magistra, bo wystarczyłby sam licencjat albo np szkolenia.

Szkolenia i licencjat są wystarczające? W Polsce długo ludzie od razu robili magisterki. Nie zawsze licencjat jest gwarantem zdobycia wystarczającej wiedzy i umiejętności, ponieważ ta konstrukcja jest nowa i często niedopracowana. Dodatkowo, jeśli dzisiaj ktoś nie robi magistra i po licencjacie idzie do pracy, to wysyła sygnał do pracodawcy, że jest słabszy. Idea studiów polega na wysyłaniu sygnałów do pracodawców.

Wielu studentów skarży się na poziom nauczania Kierunki przyrodnicze są w światowej czołówce, a kierunki związane z ekonomią czy zarządzaniem są na odległych miejscach. Lepiej stoimy w naukach ścisłych niż społecznych. Kolejną kwestią jest to, że popyt na edukację wyższą zaowocował otwarciem nowych uczelni, które nie mają wybitnego poziomu. Po części przez to, że ten wzrost był niekontrolowany. Jest duży problem, jak podciągać przeciętne kierunki i modernizować programy aby uniknąć powtórek w materiale, który występuje często przez rozdzielenie licencjatu i magisterium