Za każdym produktem musi stać nauka

Kiedy pomyślała pani, że założy własną firmę?

Nie planowałam założenia własnej działalności. Obejmowałam dyrektorskie stanowisko w znanej w branży urodowej firmie Nova Group i czułam się zawodowo spełniona. Przyszedł także czas na spełnienie w roli matki. W czasie mojej przerwy macierzyńskiej zrodził się nowy projekt, oparty na zainteresowaniu dystrybucją produktów Aptos. Moje dotychczasowe obowiązki przejęły trzy osoby w firmie, a ja zostałam zaproszona do poprowadzenia nowego projektu. Pamiętam moją pierwszą wizytę na szkoleniu Aptos w Berlinie, którą prowadził współtwórca metod Aptos dr George Sulamanidze. Z jednej strony bezwzględnie mnie zachwyciła, z drugiej uświadomiła mi, że aby prawidłowo i profesjonalnie rozwijać dystrybucję Aptos, potrzebne jest indywidualne podejście oraz program wsparcia dla lekarzy stosujących te unikatowe metody. To samo przez się oznaczało założenie osobnego podmiotu, który skupi się na potrzebach tylko tej grupy zawodowej. I tak w styczniu 2013 roku powstała Aesthetic Concept.

Czyli trochę przypadkiem, ale branża estetyczna była pani doskonale znana.

Od 15 lat zajmowałam się szeroko pojętą tematyką urodową. Współtworzyłam działy med, beauty i SPA w Nova Group (wówczas Nova 2), byłam odpowiedzialna za dobór technologii zabiegowych, tworzenie projektów oraz filozofii SPA na potrzeby inwestycji hotelowych oraz Day SPA i MediSPA. Wykładałam również na kierunku manager SPA i wellness. Wprowadzałam na polski rynek platformę medyczną łączącą technologię IPL, RF oraz fali akustycznej, produkowanej przez niemiecki Asclepion Laser Technology. Przeszłam szereg szkoleń w kraju i zagranicą z zaawansowanych technologii laserowych stosowanych powszechnie w medycynie estetycznej. Medycyna estetyczna w postaci produktów do iniekcji to był naturalny kierunek rozwoju moich zainteresowań. Pogłębianie wiedzy zawsze mnie fascynowało, a jako osoba odpowiedzialna również za eksport miałam sporo kontaktów za granicą, które pomagały mi zbierać opinie o produktach dostępnych na rynku europejskim.

Na tym rynku liczy się przede wszystkim dobry produkt. Aesthetic Concept jest dystrybutorem jednego z najlepszych produktów w branży medycyny estetycznej na świecie – nici Aptos. Jak rozpoczęła się pani przygoda z Gruzją i współpraca z rodziną Sulamanidze?

Tak, ma pani rację, dobry produkt to podstawa i taki jest Aptos. Miałam tę przyjemność, że podjęłam współpracę z ludźmi, którzy swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami zrewolucjonizowali rynek medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej na świecie już prawie 25 lat temu i cały czas wyznaczają trendy, tworząc już trzecią generację nici Aptos z kwasem hialuronowym – do symultanicznego liftingu i odmładzania.

Jak wspomniałam wcześniej, pierwszy kontakt miałam z dr Georgem Sulamanidze w Niemczech. Przyjechałam, aby się z nim spotkać i omówić warunki współpracy, ale możliwość zobaczenia go podczas pracy zaparła mi dech w piersiach. To niezwykle charyzmatyczny człowiek, profesjonalista w każdym calu. Wykonuje najbardziej zaawansowane zabiegi z ogromną lekkością. Wspaniale i zrozumiale opowiada o szczegółach zabiegu, będąc przy tym bardzo delikatnym i empatycznym dla pacjenta. Kiedy pierwszy raz był w Polsce na konferencji Aptos, urzekł lekarzy swoją skromnością i otwartością do dzielenia się swoim doświadczeniem z każdym, kto się do niego zgłosi. Taki sam jest jego ojciec – dr Marlen Sulamanidze, twórca nici Aptos, który często gości w Polsce i przekazuje swoją wiedzę polskim lekarzom. Wzbudza mój ogromny szacunek, ponieważ mimo iż wyznacza trendy rozwoju medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej i posiada tak ogromne doświadczenie oraz swobodę podczas wykonywania nawet poważnych operacji, zawsze powtarza, że ostatecznie nie jest bogiem i musi zachować skromność. Jest bardzo rzetelny i odpowiedzialny, a dobro pacjenta jest dla niego najważniejsze. Pamięta wszystkich swoich pacjentów z Polski i zawsze mnie o nich pyta. Jak się ma takich partnerów, czynnych lekarzy z rodziny Sulamanidze, którzy podchodzą do stworzonych przez siebie produktów i metod zabiegowych z ogromną odpowiedzialnością, ze świadomością, że mają one służyć rozwiązaniu konkretnych problemów estetycznych, to wystarczy własne zaangażowanie i chęć przekazania wiedzy lekarzom w Polsce, aby powstał z tego pożądany przez polskich pacjentów skuteczny i bezpieczny zabieg.

No właśnie, a z jakich zabiegów jest znany Aptos w Polsce?

Reprezentuję firmę Aptos w Polsce już prawie siedem lat. W tym czasie wykształciliśmy już dziesięciu międzynarodowych trenerów, w tym jednego z tytułem eksperta trenera w osobie dr Bożeny Jenrysik oraz asystenta trenera w osobie dr. Krzysztofa Madeja. To daje ogromny potencjał edukacyjny. Poza tym organizujemy warsztaty z trenerami zagranicznymi, z autorami metod Aptos i własne konferencje Aptos oraz każdego roku zabieramy lekarzy z Polski do kolebki Aptosa w Gruzji w celu pogłębiania wiedzy. Możliwości metod zabiegowych Aptos są właściwie nieograniczone i co roku kolejne specjalizacje lekarskie: ginekologia, urologia, laryngologia, proktologia dostrzegają możliwości wykorzystania tych unikatowych rozwiązań. W Polsce ogromnym powodzeniem cieszą się Aptos Excellence Method, a ostatnie półrocze jest zarezerwowane dla najnowszej generacji Aptos Excellence Method HA – z kwasem hialuronowym. To bardzo skuteczne, nieinwazyjne i zarazem proste metody implantacji. Gwarantują nie tylko natychmiastowy efekt liftingu, ale również szybki efekt odmłodzenia, przy dodatkowo skróconej rekonwalescencji. Kluczowymi zabiegami w ofercie Aptosa są wszystkie techniki zabiegowe na tzw. chomiki oraz podbródki. Ich efektu nie da się zastąpić ani wypełniaczem, ani chirurgią plastyczną. Rezultaty są bardzo spektakularne, a ambicją większości lekarzy, szczególnie tych z zacięciem zabiegowym, jest nauczyć się needle method. Posiadanie wszystkich umiejętności pozwala na indywidualne podejście do potrzeb pacjenta i dostosowanie jednej z ponad 50 z nich do zmian starzeniowych konkretnego pacjenta. To pozwala także podjąć wyzwanie pomocy pacjentom z porażeniem nerwów twarzowych, którym Aptos pomaga bezpłatnie, jeśli pacjent spełnia warunki programu wsparcia. Popularnością cieszą się również zabiegi na wiotkość brzucha, korekcja powieki dolnej oraz zmarszczek palacza. To skuteczne zabiegi przynoszące i pacjentowi, i lekarzowi dużo satysfakcji.

Teraz silnie rozwija pani ginekologię estetyczną, widzi pani w niej potencjał?

Widzę ogromny potencjał w ginekologii estetycznej i w urologii estetycznej. Jest tutaj wciąż bardzo dużo do zrobienia, zarówno w uświadamianiu samych pacjentek, jak i lekarzy ginekologów oraz urologów. Ja rodziłam przez cesarskie cięcie, ale kobiety, które miały szczęście rodzić siłami natury, niestety często borykają się z poważnymi problemami w obszarze dysfunkcji narządów układu moczowo-płciowego. Niektóre pacjentki wciąż nie wiedzą, że mogą w sposób nieinwazyjny za pomocą nici Aptos zwęzić wejście do pochwy, zabezpieczyć się przed nawracającymi infekcjami, wzmocnić przednią i tylną ścianę pochwy oraz całkowicie wyeliminować objawy wysiłkowego nietrzymania moczu. Przez brak informacji i pomocy często latami borykają się ze swoimi problemami, rezygnując z różnych aktywności życiowych oraz z życia seksualnego, które staje się dla nich zbyt bolesne i stresujące. Niestety środowisko medyczne wciąż nie jest wystarczająco gotowe do odpowiedniego poziomu atencji w tych sprawach. Problem kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w szczególności wymaga pilnej interwencji mediów. Kobiety z objawami w stopniu umiarkowanym lub średnim, oprócz zaleceń fizykoterapii i stosowania wkładek, nie otrzymują żadnego wsparcia, do czasu aż będą już kwalifikowały się do operacji, która także nie zawsze jest skuteczna. Zawsze lepiej nie dopuszczać do rozwoju choroby. Nawet w początkowej fazie jesteśmy w stanie rozwiązać problem, wzmacniając przednią ścianę pochwy i utrzymując tym samym cewkę moczową w odpowiednim ułożeniu za pomocą dedykowanych nici Aptos w kształcie gęsto zwiniętej spirali. Nie chodzi tu tylko o działanie mechaniczne, ale przede wszystkim o przebudowę tkanek na skutek procesów stymulujących produkcję kolagenu. Wie o tym również producent wchłanialnego preparatu do iniekcji Urolon, na bazie PCL, który podawany przezcewkowo, nie tylko uszczelnia cewkę moczową i zapobiega wyciekaniu moczu, ale również zagęszcza ściany cewki, wywołując silną neokolagenezę., zachowując przy tym bezpieczeństwo. W ten sposób można pomóc kobietom nawet przy bardziej zaawansowanych objawach. Ważne, żeby kobiety nie kryły się ze swoim problemem, ale zgłaszały do swoich ginekologów i urologów, a jeśli w lokalnej placówce nie otrzymają wsparcia, to niech zgłaszają się do nas – do Aesthetic Concept – a my przekierujemy je do właściwych gabinetów.

Coraz trudniej znaleźć dobry produkt do dystrybucji, pani dzięki wspaniałej biznesowej intuicji się to udaje.

Ja przede wszystkim lubię wiedzieć i sama bardzo dużo się uczę. Nie wyobrażam sobie nie rozumieć procesów, jakie zachodzą w tkankach pod wpływem substancji używanej w medycynie estetycznej. To staje się dla mnie wytyczną przy podejmowaniu decyzji. Zgadzam się ze stanowiskiem jednego z moich mentorów dr. Pierre Nicolau, który mawiał: „Science behind the product” – za każdym produktem musi stać nauka. Zadziwia mnie nonszalancja niektórych reprezentantów branży, którzy potrafią sprowadzić na polski rynek z Chin lub Korei produkty bez certyfikatów, tylko po to, aby więcej zarobić, nie zastanawiając się przy tym, że w tym momencie pacjent bierze udział w eksperymencie. Poza tym wzrastałam z Aptosem w medycynie estetycznej, a tam dobro pacjenta i profesjonalizm zawsze stały na pierwszym miejscu. Tej wysoko postawionej poprzeczki nie chciałabym nigdy opuścić, dlatego zawsze wybieram produkty wysokiej jakości, z którymi w pełni się utożsamiam.

Dlatego dużą wagę przykłada pani do jakości szkoleń lekarzy, a implantacja nici Aptos odbywa się zawsze w warunkach sali zabiegowej.

Jeżeli raz zgodzimy się z faktem, iż wkładana pod skórę i zostawiana tam nić to implant, to reszta jest właściwie dość oczywista. Zrozumiałe jest, że aby osiągnąć zamierzony rezultat zabiegowy, musimy implant wprowadzić w tkanki prawidłowo technicznie, ale musimy go również wprowadzić z zachowaniem pełnej sterylności. Implantacja nici, niezależnie od tego, czy wchłanialnych, czy stałych, wymaga zachowania zasad aseptyki i antyseptyki. Rozumiem, że w dobie wszechogarniającej bylejakości w usługach wszyscy chcą szybciej, łatwiej i żeby się nie napracować, ale lekarz bierze odpowiedzialność za ludzkie zdrowie i życie i musi trzymać się zasad, nie może iść na skróty. Aptos ma już prawie 25 lat doświadczeń w implantacji nici, dlaczego z tych doświadczeń nie korzystać? Dlatego uczymy lekarzy, jak wykonywać zabiegi, aby uniknąć powikłań, a jeśli już się przytrafią, nawet z przyczyn niezależnych od lekarza, to jak je leczyć, ponieważ dobro pacjenta jest najważniejsze. Biorąc pod uwagę bardzo szeroki program nici, każdy lekarz, niezależnie od pierwotnej specjalizacji, może wybrać sobie najbardziej pasującą mu technikę zabiegową, stopień trudności, obszar zabiegowy oraz typ efektu, który chce osiągnąć. Jedni lekarze wybierają metody uniwersalne, oparte na systemie bezinwazyjnych kaniul z dostosowanymi to tego wypustami mocującymi nić w tkankach, a inni stosują tzw. metody wyboru, dające większą dowolność oraz indywidualne podejście.

Ma pani już na oku jakiś bestseller do dystrybucji w 2020 roku?

W tym roku wprowadziliśmy aż dwie innowacje. Pierwsza to dedykowany na wysiłkowe nietrzymanie moczu preparat Urolon, o którym już wspominałam, a drugi to unikatowy izraelski produkt Noon Aesthetics, do leczenia i pielęgnacji problemów skórnych, takich jak przebarwienia, objawy fotostarzenia skóry czy trądzik, nawet w wypadku bardzo trudnych, wrażliwych, atopowych i nadreaktywnych rodzajów skóry. Ustalmy: skóry normalnej już nie ma. Są tylko rodzaje skóry eo określonej konfiguracji problemów. Noon, dzięki innowacyjnej technologii Dermshield, umożliwił zastosowanie najbardziej stężonych składników aktywnych o odpowiednio nisko dopasowanym pH, ale bez wywoływania podrażnień. To otwiera szerokie możliwości poprawy estetyki wyglądu również bardzo wrażliwych rodzajów skóry, które zwykle ze względu na nadreaktywność uniemożliwiają podjęcie prawidłowego leczenia. W programie znajdują się zabiegi gabinetowe z Dermshield oparte o peelingi chemiczne z pH poniżej 1, ampułki, maski i preparaty, a także szeroko rozbudowana pielęgnacja domowa oparta o indywidualnie dopasowane preparaty, na bazie składników aktywnych. Jako przykład niech posłuży preparat Azelaic Forte, zawierający kwas azelainowy w stężeniu 25 proc. do stosowania codziennego, dzięki technologii Dermshield nie wywołującej podrażnień. Standardowo stosuje się w leku kwas o stężeniu na poziomie 7–10 proc. Dzięki technologii Dermshield Noon Aesthetics jako jedyny dostał prawo produkcji tak wysokiego stężenia kwasu azelainowego. Na pewno w 2020 roku będziemy rozwijać na szeroką skalę tegoroczne projekty, ale nie zapominamy o badaniu rynku w poszukiwaniu nowości. Jesteśmy już po wstępnych rozmowach, ale o tym cicho sza :)

Jak pani widzi rozwój medycyny estetycznej i ginekologii estetycznej w 2020 roku?

Myślę, że wraz z nowymi regulacjami prawnymi w tej dziedzinie (nowa ustawa o wyrobach medycznych) najpierw zacznie się wielkie zamieszanie i przysłowiowe wylewanie dziecka z kąpielą, ale docelowo doprowadzi to do usystematyzowania rynku. Jeśli naprawdę chcemy zadbać o jakość wykonywanych zabiegów i bezpieczeństwo pacjentów, to należy wprowadzić coś w rodzaju egzaminów kwalifikujących do wykonywania określonych technik zabiegowych, wówczas każdy mógłby się wykazać wysokim poziomem wiedzy. Na pewno powstanie specjalizacji lekarz medycyny estetycznej przyczyniłoby się do zwiększenia standardów edukacyjnych w tym zakresie.

https://www.aestheticconcept.com.pl