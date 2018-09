Czarnecki: Wybory będą sfałszowane? Opozycja tłumaczy porażkę

- Jeśli opozycja dzisiaj twierdzi, że wybory będą sfałszowane, to może chcą z góry wytłumaczyć swoją porażkę w tych wyborach - stwierdził europoseł Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości.

- Opozycja jest skłócona, w dni parzyste się jednoczy, w nieparzyste dzieli, to może właśnie w ten sposób chce zwalić na kogoś innego przyczyny swojej potencjalnej porażki - dodał Czarnecki.

W weekend w czasie konferencji "Wolne Wybory – Obywatelskie zaangażowanie" były prezydent Lech Wałęsa przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość będzie "perfidnie oszukiwać" podczas wyborów. - Poznałem się na nich, znam ich od dawna. Oni robili zamach stanu za moich czasów, a teraz im się udało demokratycznie. I dlatego zrobią wszystko, by obronić te wszystkie swoje punkty. A my musimy nie pozwolić na to, bo to szkodzi Polsce - mówił, dodając, że "cały świat się z nas śmieje".

Komentując jesienne wybory samorządowe Ryszard Czarnecki stwierdził, że "jeśli opozycja patrzy w lustro i mówi, że ktoś dzieli samorządy, to rzeczywiście ma rację".

- Odnotowaliśmy bardzo wiele takich przypadków w ciągu tych wielu lat rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w sejmikach wojewódzkich, gdy zielone światło na różnego rodzaju inwestycje dostawały "swoje" samorządy, czyli takie, gdzie rządziło PO i PSL. My będziemy tego unikać, nie dzielimy samorządów na lepsze i gorsze - zapowiedział europoseł Prawa i Sprawiedliwości.