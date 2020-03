Weekend należał do opozycji

PSL postawiło na rozmach i rozpoczęło kolejny etap kampanii prezydenckiej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Rzeszowie, na Podkarpaciu – na terenie konkurencji, czyli w bastionie PiS. W nowoczesnej i przestronnej hali G2A Arena nieopodal lotniska w Jasionce zebrało się ponad 3,5 tys. osób z całej Polski, a organizatorzy przekonują, że chciało pojawić się jeszcze więcej. – Takiej konwencji PSL w swojej historii jeszcze nie miało – mówili w kuluarach ludowcy z kilkudziesięcioletnim stażem. Uwagę skupiła Paulina Kosiniak-Kamysz, żona kandydata na prezydenta. W swoim przemówieniu mówiła, że nie ma „dwóch Władków", a jej mąż nie ma strony publicznej i prywatnej, tylko cały czas jest taki sam. Chwaliła go jako męża i ojca, ale też zaprezentowała własną agendę jako pierwszej damy, obejmującą m.in. walkę z próchnicą u dzieci czy z nadmiernym wykorzystywaniem plastiku. Nie zabrakło szpilek wbijanych w obecną pierwszą damę. – Nie jestem i nie będę żoną, która milczy. Będę krzyczeć. Wspominać o nas, kobietach. O słabszych i niepełnosprawnych. Obiecuję, że będę przekonywać, że będę zawsze dla was. Nie dam zamknąć się pod kryształowym żyrandolem – powiedziała.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował w swoim przemówieniu kluczowe punkty prezydentury i zapewniał, że tylko on jako lekarz może uleczyć Polskę i przywrócić poczucie wspólnoty. Zapowiedział, że „nie da zrobić z siebie Adriana", będzie blokował głupie pomysły ze wszystkich środowisk politycznych, a do swojej kancelarii zaprosi jako urzędników i doradców ludzi ze wszystkich środowisk politycznych. Chciałby także, aby Kancelaria Prezydenta miała filie w 49 miastach w Polsce.

„Czekam na wiatr, co rozgoni. Ciemne skłębione zasłony" – przy akompaniamencie słów z kultowej piosenki zespołu Maanam na scenę w żerańskiej Expo weszła kandydatka Koalicji, Małgorzata Kidawa-Błońska, która zadeklarowała, że Polska jest gotowa na kobietę prezydent – kobietę z Ursusa, jak siebie przedstawiła. W jej konwencji wystąpili ludzie, którzy dla sztabowców uosabiają obecną sytuację w Polsce i władzę w PiS. W tym ojciec Igora Stachowiaka czy kierowca seicento, z którym zderzyła się limuzyna Beaty Szydło. KO liczyła na to, że konwencja pokazała nową jakość jej kampanii, ostateczne zerwanie z przeszłością, w której Platforma była krytykowana za sztampowe i mało porywające rozwiązania i sposób prowadzenia kampanii. I zdaniem większości komentatorów to się w sobotę udało. Chociaż sztabowcy zdają sobie sprawę, że droga do zwycięstwa w maju jest bardzo długa, a nie zawsze wszystko będzie przebiegać jak w sobotę.