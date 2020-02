Jolanta Turczynowicz-Kieryłło. Kryzysowa szefowa sztabu prezydenta

W środę zaprezentowano sztab prezydenta Andrzeja Dudy. Szefową została mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, która już kilka godzin później wywołała poważny kryzys wizerunkowy. – Dowolność korzystania z wolności słowa może prowadzić do zagrożeń, nawet do zagrożeń interesów, które są ważne z perspektywy państwa – powiedziała w programie „Gość Wiadomości", a jej słowa były często interpretowane jako zapowiedź ograniczania wolności wypowiedzi.

Decyzją prezydenta o powierzeniu kampanii warszawskiej mecenas zaskoczonych jest wielu polityków PiS. – Doskonale w partii wiemy, co robić, gdy mamy zdolnego polityka i trzeba przećwiczyć go medialnie. Robimy go wiceministrem i najpierw wysyłamy do Telewizji Trwam, gdzie krzywdy mu nie zrobią. Potem idzie na polityczne sparingi do TVP, a w końcu TVN – opowiada jeden z nich. – Pani mecenas takiego przeszkolenia nie przeszła i będzie zaliczać wpadkę za wpadką.