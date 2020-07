Duda: Rura pęka, on nie wie co robić. Musi przyjść rząd AFP

- Jest jasne co będzie, jak mój konkurent zostanie prezydentem. Będzie jak w Warszawie, że jak rura pęka, to przez 20 dni nie wie co zrobić i dopiero musi przyjść polski rząd i pomagać - mówił w Myśliborzu prezydent Andrzej Duda odnosząc się do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i jego konkurenta w wyborach prezydenckich.