Jacek Sasin: Brak wyborów sukcesem opozycji? Niech zapłacą

W związku z przygotowaniami do organizacji wyborów prezydenckich, które miały się odbyć 10 maja, Poczta Polska podpisała umowy z co najmniej czterema firmami. Faktury opiewają na kwotę 68,8 mln zł, a ponad 26 mln już wypłacono.

- Kto zapłaci? Normalnie tego typu rzeczy reguluje budżet państwa. Opozycja cały czas trąbi i chwali się, że te wybory nie odbyły się i to jest ich wielki sukces, że te wybory zablokowali. Może się podzielą tymi kosztami nieodbytych wyborów? - dodał minister aktywów państwowych.

Sasin odniósł się również do zarzutów stawianych mu przez polityków opozycji. – Dobrze by było, żeby politycy trafiali do więzienia wtedy, kiedy popełniają przestępstwa. To byłoby normalne. Natomiast w tym przypadku mówienie o jakimś więzieniu czy w ogóle jakiejś odpowiedzialności karnej jest kompletną bzdurą. Wszystkie działania podejmowane były w oparciu o przepisy prawa, ustawę, na którą głosowali również posłowie PO - powiedział.