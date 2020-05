Paweł Tanajno: Policjanci potępiali ministra Kamińskiego

Podczas sobotnie protestu przedsiębiorców w Warszawie został zatrzymany kandydat na prezydenta RP Paweł Tanajno. Zarzucono mu naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

- Sąd uznał, że to jest tak naciągane, tak ustawiane, są niezgodne zeznania 4 policjantów z materiałem filmowym, że zwrócił to do prokuratury. Dał im szansę, żeby się nie ośmieszyli totalnie - komentował w rozmowie z Radiem Zet. Zapowiedział, że złoży zawiadomienie w sprawie policjantów, którzy zeznawali przeciwko niemu.