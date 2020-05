Radosław Sikorski: Gdyby Donald Tusk chciał, mógłby być naszym kandydatem w wyborach

Komentował również kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. - Po części padła ofiarą własnej szlachetności, bo od początku mówiła, że te wybory są niebezpieczne, nie powinny się odbyć. Wyszło na jej, miała rację - ocenił.

- To, że inni kandydaci nie chcieli współpracować, że prowadzili swoje gry w tym czasie i że wyborcy jej za to nie wynagrodzili, to jest nieprzyjemna okoliczność - dodał.

- Gdyby Donald Tusk tylko chciał, mógłby być naszym kandydatem w wyborach - zadeklarował.

- Uważam, że Andrzej Duda jest do pokonania, bo on się zajmuje jakimiś tańcami na Tik Toku czy rapowaniem, wtedy gdy tysiące ludzi jest zarażonych, setki już zmarło, dziesiątkom tysięcy firm grozi bankructwo, a milionom Polaków bezrobocie - stwierdził Sikorski.