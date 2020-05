W sieci krąży skan pakietu wyborczego

Skan zawiera dokumenty włącznie z samą karta do głosowania, instrukcją oraz kopertami. Dokumenty oznaczone są napisem “KOPIA”. W tym tygodniu jeden z kandydatów na prezydenta RP, Stanisław Żółtek zaprezentował na konferencji prasowej pakiet wyborczy.

PWPW (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych) w specjalnym oświadczeniu poinformowała, że “w procesie projektowania i druku elementów przyszłego pakietu wyborczego zastosowano wysokiej jakości zabezpieczenia, które uniemożliwiają wykonanie kopii techniką kserograficzną, a tym samym ich fałszowanie”.

Czytaj także: Beata Szydło: Przeciwnicy wyborów w maju chcą chaosu w kraju

Nie rozwiało to jednak obaw opozycji. Politycy KO zapowiedzieli wniosek do prokuratury w sprawie wycieku kart. A lider PO Borys Budka stwierdził nawet, że “każdy będzie mógł wydrukować pakiet do głosowania” i “wrobić sąsiada, korzystając z jego PESEL-u”.