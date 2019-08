Feministki zaniepokojone listami. "Lewico, opamiętaj się"

"Z rozczarowaniem i niepokojem odbieramy docierające do nas oficjalnie i nieoficjalne informacje na temat przygotowań „Lewicy” do startu w wyborach. Mimo zaproszenia szeregu partii i organizacji do wspólnego startu (ileż to razy słyszałyśmy w mediach, że Inicjatywa Feministyczna „rozmawia” czy że Inicjatywa Feministyczna „jest z nami”), rzeczywistość okazała się zbyt trudna" - opublikowano na profilu Inicjatywy Femnistycznej na Facebooku.



"Pogodzenie interesów trzech partii założycielskich okazało się ważniejsze niż lojalność wobec sojuszniczek czy nawet zwykła kalkulacja polityczna! Przecież to nasza partia – Inicjatywa Feministyczna –od czterech lat nawoływała i działała na rzecz zjednoczenia lewicy, pokazując jak ważny dla nas wszystkich jest wspólny front walki o równe prawa, demokratyczne standardy i zwalczanie wykluczeń" - czytamy dalej.

Feministki przekonują, że pomijanie kobiet źle się skończy. "Nie ma naszej zgody na lewicę bez feminizmu, na zawłaszczanie naszych dokonań przez partyjnych „tenorów”. Inicjatywa Feministyczna wspierała komitet Ratujmy Kobiety, współorganizowała Strajki Kobiet w Warszawie, a wcześniej zorganizowała pierwszy Czarny Protest pod Sejmem, kiedy na Sali Plenarnej brutalnie odrzucano projekt ustawy o liberalizacji aborcji. Nie możemy uwierzyć, że znowu zamiast do Sejmu mamy iść protestować! Na ulicy!" - zapowiadają.

"Gdyby nie konsekwentnie stwarzane pozory otwartości na współpracę, dawno już zarejestrowałybyśmy własny komitet wyborczy. Czy to o to chodziło z pozorowaniem rozmów? O zdobycie politycznego monopolu w tych wyborach, który w dodatku na naszych oczach jest rozmieniany na drobne w patriarchalnych rozgrywkach? Lewico, opamiętaj się. Inna polityka naprawdę jest możliwa!" - kończą członkinie Inicjatywy Feministycznej.

W podobnym tonie wpis pojawił się na profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.