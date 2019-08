Tomasz Siemoniak o dyskusji ws. terminu wyborów: Dziwię się

Kancelaria Prezydenta poinformowała wcześniej, że wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Prezydent Andrzej Duda podpisał zarządzenie w sprawie daty jesiennych wyborów, a Państwowa Komisja Wyborcza nie wniosła do tego terminu uwag.

- Tylko niektóre uzasadnienia ze strony obozu rządzącego, że krótsza kampania to lepiej, bo trzeba pracować, pobrzmiewają mi PRLem – zaznaczył wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tomasz Siemoniak odniósł się także do daty opublikowania wszystkich list kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Jak podkreślił, czołówki list zostały już przedstawione. - To jest kwestia najbliższych 10-14 dni. To jest jednak 41 okręgów, czasami z 20 kandydatami, jest kogo wybierać - powiedział polityk PO. - Mamy ciekawe osoby spoza polityki, społeczników, rozmawiamy z samorządowcami. Listy będą równie mocne, jak czołówki, które pokazaliśmy - dodał.