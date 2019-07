SLD i Wiosna Razem? Kwaśniewski nie wierzy

"Rozum mówi: utrzymać KE"

Zastrzegł, że na taki scenariusz "serce by mu się cieszyło", ale trzy miesiące przed wyborami sobie tego nie wyobraża. - Moim zdaniem dzisiaj nie ma czasu na to, żeby (szef SLD Włodzimierz - red.) Czarzasty, (lider Razem Adrian - red.) Zandberg, (przewodniczący Wiosny Robert - red.) Biedroń i jeszcze ktoś tworzyli koalicję, skoro brakło lat na to, żeby taka koalicja powstała - tłumaczył były prezydent.

- Co mówi rozum? Trzeba byłoby utrzymać tę koalicję, która startowała w wyborach europejskich - stwierdził. Podkreślił, że Koalicja Europejska osiągnęła trzeci wynik w Europie, partią Viktora Orbana oraz Prawem i Sprawiedliwością.

- Te 38 proc. to nie jest taka hetka-pętelka, to jest coś istotnego. Gdyby to się udało utrzymać, byłoby bardzo dobrze - ocenił Kwaśniewski.

Jeśli PSL nie zdecyduje się na dołączenie do koalicji współtworzonej przez PO, to trzeba tę decyzję uszanować - mówił były prezydent dodając, że w jego ocenie nie byłaby to decyzja "nadzwyczaj roztropna".