Nie żyje Gerd Mueller, władca absolutny pola karnego

Gerd Mueller był mistrzem świata i Europy, z Bayernem Monachium trzykrotnie zdobywał Puchar Mistrzów. Wykorzystywał każdą okazję do kopnięcia piłki w bramkę. Był jednym z najlepszych snajperów w historii futbolu, mimo że niewielki procent goli zdobył strzałami spoza pola karnego.

Muellera nie można było przepchnąć ani przewrócić. Do tego był bardzo szybki i zwrotny. Strzelał każdą częścią nogi, głową, piersiami, plecami, czym się dało.

Mueller nie podawał daleko do partnera, nie był mistrzem techniki, rzadko walczył w obronie, niektórych stref boiska w ogóle nie znał, bo starał się nie opuszczać pola karnego.

Finał mistrzostw świata 1974 w Monachium, ze zdobytym golem, stanowił dla Muellera pożegnanie z kadrą. Grał jeszcze przez cztery lata w Bayernie, a dwa następne spędził w USA. W Fort Lauderdale Strikers jego kolegami byli m.in. George Best, znakomity Peruwiańczyk Teofilo Cubillas i kolega z kadry Bernd Hoelzenbein.

Po powrocie do Niemiec miał problemy z alkoholem, ale przy pomocy kolegów udało mu się wygrać z nałogiem. Wrócił do Bayernu jako asystent trenera.

Miał opinię „kata Polaków". Grał przeciw naszej reprezentacji trzykrotnie i wbił nam trzy bramki. W znacznym stopniu przyczynił się do frustracji Jana Tomaszewskiego, który w swoim reprezentacyjnym debiucie na Stadionie Dziesięciolecia przepuścił jego dwa strzały. Polacy przegrali 1:3, winą za porażkę obarczono bramkarza, a on był Bogu ducha winien. 22-letni Jerzy Gorgoń i kończący reprezentacyjną karierę 34-letni Stanisław Oślizło, choć piłkarze wybitni, nie zdołali powstrzymać ani Muellera, ani jego partnerów, bo było to wtedy niemożliwe.