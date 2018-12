Nie żyje Frank Adonis. Aktor znany z „Chłopców z ferajny”

Jak informuje „The Independent”, aktor Frank Adonis, który znany był ze swoich ról w kultowych obrazach Martina Scorsese, zmarł w wieku 83 lat w Las Vegas. Informację o śmierci aktora potwierdziła jego żona. – Będzie mi go brakowało. Był wspaniałym ojcem i niesamowitym mężem. Pomagał wszystkim swoim przyjaciołom. Był świetnym pisarzem, reżyserem i aktorem. Był też moim najlepszym przyjacielem - powiedziała Denise Adonis.

Frank Adonis urodził się 27 października 1935 roku na Brooklynie w Nowym Jorku. Karierę aktorską rozpoczął w 1971 roku, gdy wcielił się w drugoplanową rolę gangstera w filmie „Francuski łącznik”.

Największą sławę przyniosły mu jednak role w filmach Martina Scorsese, „Wściekły byk” oraz Anthony'ego Stabila, „Chłopcy z ferajny”. Artystę zobaczyć można było także w innych popularnych produkcjach takich jak „Wall Street”, „True Romance” czy „Ace Ventura: Psi Detektyw”.

