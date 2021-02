Tragedia w Karakorum. Na K2 zginął bułgarski himalaista

Podczas schodzenia do bazy z obozu III spadł doświadczony, bułgarski himalaista Atanas Skatov. Przyczyną upadku było prawdopodobnie zerwanie liny poręczowej. Bułgarskie media informują, że ratownicy znaleźli już ciało wspinacza.

43-letni Atanas Skatow zdobył wcześniej dziesięć ośmiotysięczników.

Nie jest to pierwszy śmiertelny wypadek na K2 tej zimy. 16 stycznia zginął Hiszpan Sergi Mingote.

17 stycznia grupa nepalskich Szerpów weszła na szczyt K2, które było jedynym, niezdobytym zimą ośmiotysięcznikiem. Dziewięciu wspinaczy używało butli z tlenem, jeden Nirmal Purja wspinał się bez dodatkowego tlenu.

K2 jest najwyższym szczytem Karakorum, drugim co do wysokości szczytem Ziemi. Góra znajduje się na granicy Chin i Pakistanu i jest uważana za najtrudniejszy do zdobycia ośmiotysięcznik.