Karakorum: Simone Moro wpadł do szczeliny. Uratowała go partnerka

Simone Moro oraz Tamara Lunger zamierzali zdobyć zimą dwa ośmiotysięczniki - Gaszerbrum I i Gaszerbrum II. Jak informuje portal sport.pl, ich wyprawa w drodze do obozu drugiego znacznie się skomplikowała. Planowali w tym miejscu nocleg, a później powrót do bazy. Ze względów bezpieczeństwa sportowcy wspinali się związani linami. Włoski wspinacz Simone Moro w pewnej chwili wpadł do szczeliny. Jak relacjonował, „w ułamku sekundy otworzyła się pod nim przepaść”. „Leciałem prawie 20 metrów do góry nogami, uderzałem pośladkami o lód. Było strasznie ciemno i wąsko” - podkreślił Moro.

