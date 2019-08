15 sierpnia w Katowicach: Defilada, górnicy i awanse

W trakcie uroczystości głos zabierze prezydent Duda. Nawiąże on m.in. do historii powstań śląskich, a także bieżących spraw dotyczących modernizacji Sił Zbrojnych.

MON nie odpowiedział nam na pytanie ile osób może obserwować to wydarzenie. - Defilada jest częścią Święta Wojska Polskiego, które nie jest imprezą masową, a uroczystościami państwowymi organizowanymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zgłoszona impreza masowa do 20 tys. uczestników w tym dniu dotyczy pikniku patriotycznego na terenie parkingu w Strefie Kultury w Katowicach – poinformowała nas tylko Ewa Lipka, z katowickiego magistratu. Defiladzie będzie bowiem także towarzyszył piknik wojskowy, który odbędzie się w godzinach od 15.00 do 22.00.

W związku z defiladą od środy 14 sierpnia od godz. 20.00 - do czwartku 15 sierpnia do godz. 17.00 dla ruchu zostaną zamknięte: ul. Bagienna od skrzyżowania z ulicy Lwowską do węzła z ul. Murckowską; Aleja Roździeńskiego od węzła z ul. Murckowską do ronda im. gen. Jerzego Ziętka; rondo im. gen. Jerzego Ziętka; ul. Chorzowska od ul. Sokolskiej do ronda im. gen. Jerzego Ziętka; aleja Korfantego od ulicy Moniuszki do Placu Alfreda; Strefa Kultury (w której odbędzie się piknik wojskowy); tunel pod rondem (w dwie strony). Jednocześnie na tych odcinkach dróg obowiązywać będzie wtedy zakaz parkowania.