Ilu pilotów F-16 odeszło ze służby

Z interpelacją poselską w tej sprawie wystąpiła grupa posłów Lewicy po publikacji Onetu.pl na temat stanu samolotów bojowych F-16. Można było w niej przeczytać „że obecnie zdolnych do latania jest jedynie ok. 40 proc. samolotów", a „wielu wykwalifikowanych pilotów i techników odchodzi, przez co nie jesteśmy też w stanie wykorzystywać potencjału F-16".

„Informuje również, że w 2020 r. odejścia żołnierzy pełniących służbę w grupie osobowej pilotów oraz żołnierzy zajmujących stanowiska techników w korpusie osobowym sił powietrznych kształtowała się na poziomie 3,35 proc. w stosunku do stanu ewidencyjnego z początku 2019 r. Nie odbiega to więc od wielkości zwolnień, które zazwyczaj stanowią 3-5 proc. stanu ewidencyjnego" – dodał Wojciech Skurkiewicz.

Nie podał on dokładnej liczby pilotów, którzy odeszli, bo zdaniem wojska są to dane wrażliwe dla bezpieczeństwa. Można jednak wnioskować, że mogło być ich kilku.

Ile kosztuje? Z naszych ustaleń wynika, że tylko szkolenie na samolocie F – 16 w USA kosztuje ok. 3,5 mln dolarów. Takie szkolenie może zostać skrócone o kilka miesięcy np. w przypadku, gdy przechodzi go pilot innego samolotu np. MIG-29. W Polsce takie szkolenie trwa jednak dłużej z tego powodu, że warunki atmosferyczne są gorsze w porównaniu z Arizoną, co wydłuża je nawet o rok. Rocznie do Sił Powietrznych może trafiać do 10 nowych pilotów F- 16.