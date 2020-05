Nie ma zgody opozycji na więcej pieniędzy dla armii

Tegoroczny budżet MON zakłada, że na cele obronne zostanie przeznaczonych 2,1 proc. PKB, czyli 50 mld zł. Udział PKB w wydatkach na zbrojenia i utrzymanie wojska miał się stopniowo zwiększać do poziomu 2,5 proc. PKB do 2030 r. (wynika to z ustawy o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych).

