Chińscy piloci wojskowi wzięli japońskie niszczyciele na cel. Ćwiczyli

Według źródeł agencji, japoński rząd uznał chińskie ćwiczenia za "niezwykle niebezpieczną działalność wojskową", która mogła doprowadzić do wypadku. Jak podała agencja, Japonia nie złożyła oficjalnego protestu w sprawie incydentu i nie mówiła o nim publicznie, by nie zdradzać zdolności swego wywiadu wojskowego do zbierania i analizowania informacji.

