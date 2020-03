Przed zawieszeniem broni Turcja zaatakowała syryjskich żołnierzy

Do ataku z użyciem dronów miało dojśc w czwartek ok. 16 czasu lokalnego. Nieco później Turcja i Rosja porozumiały się co do zawieszenia broni w prowincji Idlib, które weszło w życie o północy z czwartku na piątek.

Turecki resort obrony poinformował, że w wyniku popołudniowego ataku z użyciem dronów bojowych udało się zniszczyć dwie jednostki artylerii, dwie wyrzutnie rakiet. "Zneutralizowano" też 21 żołnierzy (terminu tego używa się do określenia ofiar po stronie przeciwnika - red.).

Turcja podkreśla, że do ataku doszło po wcześniejszym ataku na tureckich żołnierzy.

W czwartek w Syrii zginęło dwóch tureckich żołnierzy, a trzech zostało rannych, po tym jak syryjska armia ostrzelała Turków w Idlib.