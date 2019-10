Trump powiedział Erdoganowi: Przerwij najazd na Syrię

W poniedziałek wiceprezydent USA Mike Pence poinformował, że Trump rozmawiał bezpośrednio z Erdoganem żądając natychmiastowego zawieszenia broni w Syrii i podjęcia przez Turcję rozmów z Kurdami.

- Prezydent Trump powiedział mu (Erdoganowi) bardzo jasno, że USA chcą, aby Turcja przerwała inwazję, ogłosiła zawieszenie broni i rozpoczęła negocjacje z kurdyjskimi siłami w Syrii, aby zakończyć przemoc - powiedział Pence.

Wiceprezydent USA ma jak najszybciej udać się do Ankary, by pomóc w wynegocjowaniu zakończenia walk.

Strona amerykańska zapewnia, że inwazja Turków na Syrię nie rozpoczęła się dlatego, że Amerykanie dali Turkom zielone światło. - Nic co mogliśmy zrobić nie powstrzymałoby Turków przed tym, co chcieli zrobić. Prezydent Erdogan zamierzał działać bez względu na wszystko - twierdzi pragnący zachować anonimowość przedstawiciel amerykańskiej administracji.

Tymczasem sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że USA nakładają sankcje na przedstawicieli władz Turcji zaangażowanych w prowadzenie ofensywy w Syrii.

This destabilizing operation by Turkey continues, and has now created a growing and disastrous humanitarian crisis. We remain committed to a political solution to the conflict in Syria in line with UNSCR 2254. Turkey’s unilateral actions led to these sanctions. pic.twitter.com/5qWvjyLPYD