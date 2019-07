Robert Biedroń: Liczę, że w niedzielę premier Morawiecki będzie w Białymstoku

W niedzielę lewica organizuje w Białymstoku wiec przeciw przemocy organizowany przez partie tworzące blok lewicowy przed wyborami do parlamentu (SLD, Wiosna i Razem). Pierwotnie w Białymstoku miał odbyć się marsz, ale władze miasta nie wydały zgody na takie wydarzenie tłumacząc, że o chęci organizacji marszu musiałyby zostać poinformowane wcześniej niż na tydzień przed marszem.

Wiec przeciw przemocy jest odpowiedzią na ataki na Marsz równości, który 20 lipca przeszedł ulicami Białegostoku.

Zdaniem lidera Wiosny Roberta Biedronia na jutrzejszym wiecu powinni pojawić się przedstawiciele władz. - Dramatyczne wydarzenia, do których doszło w Białymstoku, nie wzięły się z niczego. Ktoś stworzył tę atmosferę bezkarności i przyzwolenia na przemoc. Wypowiedzi niektórych polityków i hierarchów, uchwały o "strefach wolnych od LGBT", homofobiczne naklejki, to są kolejne kroki na drodze do tragedii - mówił.

- Liczę, że w niedzielnym wiecu wezmą udział wszystkie ugrupowania polityczne, ale przede wszystkim - przedstawiciele rządu. To właśnie premier Morawiecki, minister Elżbieta Witek czy Adam Lipiński, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, powinni być w Białymstoku - dodał.