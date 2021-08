Wiadukty Trasy Łazienkowskiej do remontu. Będą utrudnienia

Na początek zwężona zostanie jezdnia po południowej stronie drogi, a samochody ciężarowe pojadą objazdami. A to oznacza duże utrudnienia komunikacyjne. Budowa nowych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej potrwa do marca 2024. Będzie kosztować 87,5 mln zł.

Wprowadzane w poniedziałek zmiany mają obowiązywać do końca wakacji. Następnie, do czasu zamknięcia wiaduktu północnego, powróci dotychczasowa organizacja ruchu.

- Nie chcę atakować władz miasta za to, że on jeszcze nie został wyremontowany, ale decyzja o tym, że ma być remontowany zapadła dokładnie wtedy, kiedy spalił się most Łazienkowski (w 2015 roku -red.), dlatego apeluję do prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz o dopilnowanie, by ten remont rozpoczął się jak najszybciej – mówił w kampanii Jacek Wojciechowicz.