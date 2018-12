Trzaskowski: Rząd chce wypowiedzieć wojnę wszystkim warszawiakom Rafał Trzaskowski Fotorzepa, Michał Kolanko

Trzeba rozwiązać problem odbioru śmieci i my ten problem rozwiążemy. Jest kwestia utylizacji, a zamknięte zostało Radiowo. Dzisiaj słyszę, ze minister chce zamykać kolejne instalacje w województwie. Jeśli to zrobi, to nie będzie gdzie wozić nieprzetworzonych śmieci - mówi Rafał Trzaskowski.