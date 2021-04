Wyposażenie szkolnych toalet to informacja publiczna - wyrok WSA

Liczba umywalek w łazienkach szkolnych to informacja publiczna i to prosta, a nie o przetworzonym charakterze.

Dostęp do informacji publicznej to prawo obywateli. I choć ich przygotowanie to dodatkowa praca dla urzędników, tylko w ściśle określonych przypadkach mogą jej odmawiać. Tę zasadę przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 30 marca 2021 r.

W sprawie chodziło o liczbę umywalek w jednej ze szkół. Wniosek o przekazanie takiej informacji z podziałem na łazienki męskie i damskie trafił na skrzynkę elektroniczną placówki. Dyrektor jednak nie zareagował, więc wnioskodawca w skardze do sądu administracyjnego zarzucił mu bezczynność.

W odpowiedzi na skargę dyrektor wniósł o jej oddalenie. Przyznał, że we wrześniu 2020 r. na adres poczty mailowej wpłynęła korespondencja, by udostępnić informacje o liczbie umywalek w szkole. Podkreślił jednak, że ta wiadomość została przez system potraktowana jako spam i nie mogła zostać w żaden sposób zauważona przez odbiorcę. Dyrektor uważał, że sprawa nie mogła być załatwiona z przyczyn technicznych, ale...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl - pakiet plus już od 39,90 zł za miesiąc Skorzystaj z unikalnej oferty na dostęp do specjalistycznych treści prawnych i ekonomicznych. Pakiet rp.pl plus to ekskluzywne treści dla profesjonalistów, skorzystaj z: dostępu do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus;

Prawnych treści premium, w tym: tygodników Dobra Firma: Podatki i Księgowość, Dobra Administracja, Rzecz o Prawie, Dobra Firma – Rachunkowość, Dobra Firma - Kadry i Płace, Dobra Firma – Biznes („Biznes w czasie Pandemii Covid19”);

serwisu Legislacja;

serwisu Wskaźniki i Stawki; Dostęp do treści rp.pl - PAKIET PLUS nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, aplikacji mobilnej i raportów dla prenumeratorów. KUP TERAZ