Postępowanie administracyjne: w sprawach niecierpiących zwłoki można dokonać wezwania przez telefon

Wezwanie telefoniczne może wywołać skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie. W razie prawdopodobieństwa, że te wymagania nie zostały spełnione, wezwanie powinno zostać ponowione.

- Pracownik organu prowadzącego postępowanie wezwał osobę mającą być świadkiem przez telefon, ale nie poinformował jej w jakim charakterze ma się stawić. Czy takie wezwanie ma skutki prawne?

Nie.

Zgodnie z art. 14 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w postępowaniu administracyjnym obowiązuje zasada załatwiania spraw w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Dotyczy to także czynności poprzedzających wydanie decyzji, w tym dokonywania wezwań (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 12 maja 2010 r., sygn. II SA/Sz 147/10, LEX nr 695097). W art. 55 § 1 k.p.a. zastrzeżono, że w sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności. Dokonując wezwania w takiej formie, trzeba jednak pamiętać o podaniu:

- nazwy i adresu organu wzywającego,

- imienia i nazwiska wzywanego oraz informacji w jakiej sprawie, w jakim charakterze i w jakim celu ta osoba zostaje wezwana,

- informacji, czy wezwany musi stawić się osobiście bądź przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie albo w formie dokumentu elektronicznego,

- terminu, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dnia, godziny i miejsca stawienia się wezwanego lub jego pełnomocnika,

- skutków prawnych niezastosowania się do wezwania (por. art. 88 k.p.a.) oraz

- imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika organu wzywającego.

Wezwanie w trybie art. 55 k.p.a. nie zwalnia więc organu z obowiązku podania m.in. w jakim charakterze dana osoba jest wzywana (por. np. wyrok WSA w Łodzi z 29 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Łd 758/07, LEX nr 532761).

Wezwanie dokonane we wskazany wyżej sposób powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie, umożliwiającym osobie wezwanej zastosowanie się do treści wezwania (por. art. 55 § 2 k.p.a.). W myśl art. 50 § 2 k.p.a. organ powinien dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. Chodzi tu więc o taki termin, aby osoba wezwana mogła – przy zwykłym nakładzie sił i środków – zadośćuczynić treści wezwania. Jeżeli organ stwierdzi, że te wymagania nie zostały spełnione bądź że istnieje wątpliwość co do ich spełnienia, powinien uznać, że wezwanie nie wywołało skutków prawnych i je ponowić (por. np. wyrok WSA w Bydgoszczy z 9 lutego 2005 r., sygn. II SA/Bd 1018/04, LEX nr 810812). Dokonanie wezwania w trybie art. 55 k.p.a. należy utrwalić w aktach prawy w drodze adnotacji (por. art. 72 k.p.a.). Taka adnotacja powinna obejmować okoliczności i elementy wezwania oraz wskazywać czy wezwanie wywołało skutki prawne (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 listopada 2007 r., sygn. II GSK 242/07, LEX nr 494057).

—Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 55 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)