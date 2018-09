Kancelaria Wardyński i Wspólnicy ogłasza nabór do Akademii Procesowej

Akademia Procesowa to seria warsztatów skierowanych do studentów ostatnich lat kierunków prawniczych oraz aplikantów. Podczas warsztatów doświadczeni prawnicy procesowi podzielą się z uczestnikami doświadczeniem i umiejętnościami w zakresie pracy z klientem, sądem i w zespole złożonym ze specjalistów z różnych dziedzin i jurysdykcji.

W 2018 roku kancelaria Wardyński i Wspólnicy obchodzi 30-lecie istnienia. Z tej okazji przygotowaliśmy serię wydarzeń, które mają z jednej strony uczcić rocznicę, a z drugiej pozwolą podzielić się zgromadzonym w tym czasie doświadczeniem.

Wyniesiona ze studiów znajomość prawa materialnego i procesowego to jedynie minimum potrzebne do reprezentowania klientów w sprawach sądowych i arbitrażowych. Aby prowadzić spory, młody adwokat lub radca prawny musi zrozumieć, czym w istocie jest proces i jaka jest w nim jego rola.

Zespół praktyki procesowej kancelarii Wardyński i Wspólnicy przygotował ciekawą propozycję dla studentów ostatnich lat kierunków prawniczych oraz aplikantów adwokackich i radcowskich. Akademia Procesowa jest serią warsztatów i wykładów prowadzonych przez doświadczonych prawników procesowych. Ich celem będzie przekazanie solidnej dawki wiedzy na temat prowadzenia sporów w sposób skuteczny i bezpieczny, zgodnie z zasadami etyki oraz misją zawodu.

Akademia Procesowa jest podzielona na trzy moduły tematyczne: praca z klientem, analiza sprawy i przygotowanie pism procesowych oraz występowanie przed sądem, które będą odbywać się kolejno 13, 20 i 27 października 2018 r. W czasie warsztatów odbędą się praktyczne ćwiczenia, takie jak symulacje wywiadów z klientem, przesłuchania świadków czy redagowanie pism procesowych. Zajęcia prowadzone będą na podstawie specjalnie przygotowanego kazusu oraz fikcyjnych akt sprawy. Uczestnicy otrzymają przygotowany przez kancelarię podręcznik oraz inne niezbędne materiały.

Warunkiem udziału w Akademii Procesowej jest przesłanie listu motywacyjnego (nie dłuższego niż jedna strona A4) do 20 września i zobowiązanie się do udziału we wszystkich trzech spotkaniach. Warsztaty będą się odbywać w warszawskiej siedzibie kancelarii. Udział w Akademii Procesowej jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

