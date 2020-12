VAT: Sześć miesięcy na dostawę towaru poza Unię Europejską

Sprzedaż na eksport korzysta co do zasady z zerowej stawki VAT. Jednak dziś w ustawie o tym podatku istnieje warunek dotyczący otrzymywanych od pozaunijnego nabywcy zaliczek na poczet sprzedawanych towarów: ich wywóz musi nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zaliczki. Jeśli ten termin nie jest dotrzymany, taką zaliczkę opodatkowuje się stawką jak dla sprzedaży krajowej. Gdy później dojdzie do wywozu towaru, można oczywiście skorygować rozliczenia i zastosować stawkę zerową, ale wiąże się to z dodatkową fiskalną biurokracją. Dlatego ten dwumiesięczny termin zostanie według nowych przepisów wydłużony do sześciu miesięcy.