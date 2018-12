WSA: wspólne korzyści z wdrożenia wynalazku nie są wynagrodzeniem za usługę

Współuprawniony do patentu posiada własne samodzielne prawo do uzyskania należności przysługujących mu z podziału. Nie otrzymuje więc z tego tytułu kwot opodatkowanych VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w nieprawomocnym wyroku z 4 października 2018 r. (I SA/Op 255/18) orzekł, że jeżeli współuprawniony do patentu uzyskuje przysługującą mu należność z podziału wpływów ze sprzedaży wyprodukowanych przez drugiego ze współuprawnionych do patentu towarów, wytworzonych dzięki wspólnemu wynalazkowi (patentowi), w oparciu o własne, samodzielne prawo wynikające z faktu istnienia wspólności patentu, a nie z racji świadczenia jakiejkolwiek usługi na rzecz drugiego współuprawnionego, to jest to jego własne samodzielne uprawnienie wynikające wprost z samej ustawy, a nie z umowy cywilnoprawnej mającej cechy umowy o świadczenie usług w znaczeniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W zaistniałym stanie faktycznym instytut badawczy (wnioskodawca) wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie opodatkowania VAT korzyści z wdrożenia wynalazku przez współuprawnionego do patentu.

Wnioskodawca był współwłaścicielem prawa do patentu. Na podstawie wspólnych ustaleń produkcję wyrobu według wynalazku prowadziła firma, która wypłacała wnioskodawcy opłatę z tytułu udziału w korzyściach z tej produkcji.

Jak zakwalifikować przychody

We wniosku wnioskodawca powołał się m.in. na art. 72 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) stanowiący, że każdy współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie. W związku z tym instytut badawczy spytał czy przychody z tytułu udziału w korzyściach z wdrożenia wynalazku przez współuprawnionego do patentu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Sam uważał, że przychody te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT, jednak organ nie podzielił jego stanowiska.

Związek z konkretnym świadczeniem

Organ zauważył, że ustalanie statusu wypłacanych należności z tytułu udziału w korzyściach z wdrożenia wynalazku przez współuprawnionego do patentu, jako podlegających bądź niepodlegających opodatkowaniu VAT, należy oceniać w kontekście związku z konkretnym świadczeniem. Organ doszedł do wniosku, że uzyskiwane przez wnioskodawcę przychody z tytułu udziału w korzyściach z wdrożenia wynalazku przez współuprawnionego do patentu są wynagrodzeniem za świadczoną usługę.

Instytut badawczy wniósł skargę na wydaną interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

Nie ma świadczenia

WSA przychylił się do stanowiska wnioskodawcy i uchylił zaskarżoną interpretację.

Sąd stwierdził, że skarżący prawidłowo uznał, iż otrzymywany przez niego przychód z tytułu udziału w korzyściach z wdrożenia wynalazku przez współuprawnionego do patentu, nie stanowi wynagrodzenia za usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Co za tym idzie, nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

W ocenie sądu nie budzi wątpliwości, że należność wypłacana z wpływów ze sprzedaży wyprodukowanych przez jednego ze współuprawnionych do patentu towarów, wytworzonych dzięki wynalazkowi, na rzecz drugiego współuprawnionego jest swoistym podziałem dochodu uzyskanego ze wspólnego prawa majątkowego (patentu).

Ważne do zaakcentowania jest stanowisko sądu, że współuprawniony do patentu instytut badawczy uzyskuje przysługującą mu należność z podziału wpływów ze sprzedaży wyprodukowanych przez drugiego z współuprawnionych do patentu (w jego przedsiębiorstwie) towarów wytworzonych dzięki wspólnemu wynalazkowi (patentowi) w oparciu o własne, samodzielne prawo wynikające z faktu istnienia wspólności patentu, a nie z racji świadczenia jakiejkolwiek usługi na rzecz drugiego współuprawnionego.

Stanowisko to wynika z wprost z samej ustawy, a mianowicie z art. 72 ust 2 p.w.p., a nie z umowy cywilnoprawnej mającej cechy umowy o świadczenie usług w znaczeniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Podział zysków

Należy przychylić się do stanowiska sądu w tej kwestii, że organ nieprawidłowo zakwalifikował opisane przez wnioskodawcę zdarzenie jako świadczenie usług, usilnie popierając to argumentacją, że należy je traktować jako wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę, które podlegałoby opodatkowaniu VAT. Organ wskazywał również na bezpośredni związek pomiędzy świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Wspólne korzyści z wdrożenia wynalazku nie mają nic wspólnego z wynagrodzeniem za usługę, przy podziale zysków nie ma bowiem VAT.

Przykład

W odniesieniu do powyższego wyroku, sytuację można zobrazować w sposób następujący:

Z początkiem roku wydział materiałoznawstwa na jednej z uznanych uczelni technicznych w Polsce ukończył projekt patentowy we współpracy z firmą z branży lotniczej. Projekt dotyczył opracowania nowego typu kompozytów do produkcji ultra lekkich szybowców. Na podstawie warunków umowy, współpraca obu podmiotów opierała się na zasadzie, że uczelnia udostępniała zaplecze badawczo-rozwojowe oraz brała czynny udział w pracach nad materiałem, natomiast firma w dalszym etapie produkowała i sprzedawała szybowce z wykorzystaniem opracowanego materiału. Według warunków umowy oba podmioty były współuprawnione do korzyści płynących z zastosowania opracowanego wynalazku / patentu.

Część dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży szybowców przekazywana była zgodnie z zawartą umową, do współpracującej uczelni, która posiadała współwłasność opracowanego patentu.

Pomimo pojawienia się tu przychodu po stronie uczelni i uzyskania przez nią korzyści, w zaistniałym przypadku uczelnia nie jest (według omawianego wyroku) zobligowana do zapłaty podatku od towarów i usług, gdyż otrzymana korzyść nie jest wynagrodzeniem opodatkowanym tym podatkiem.

—Mateusz Snopkowski jest prawnikiem w AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu

—Marzena Kidacka jest radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym w AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu

podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

podstawa prawna: art. 72 ustawy z 30 czerwca 2000 r. –Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 776)