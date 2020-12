Koronawirus: gmina obniżyła czynsz najmu, ale firma płaci cały VAT - interpretacja podatkowa

Sprawa dotyczyła gminy, do której wpłynęły wnioski przedsiębiorców o odstąpienie od dochodzenia należności, jak i nienaliczanie czynszów za dzierżawę, najem albo użytkowanie do czasu odwołania pandemii. Gmina zgodziła się na umorzenie od 30 do 100 proc. opłat. Zaznaczyła jednak, że przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty podatku VAT obliczonego od całej kwoty czynszu netto.