Zakres zwolnienia VAT dla usług medycznych - wyrok NSA

Opieka i pielęgnacja to elementy ściśle związane z podstawową, kompleksową usługą zdrowotną, która korzysta ze zwolnienia.

W środę Naczelny Sąd Administracyjny wydał precedensowy wyrok, który może się okazać ważny dla wielu szpitali. Chodzi o zakres zwolnienia dla usług medycznych. A konkretnie, czy taką preferencją jest objęta kompleksowa obsługa sprzątania świadczona przez zewnętrzny podmiot. Sprawa dotyczyła rozliczenia VAT za kilka miesięcy 2011 r. przez spółdzielnię inwalidów. Z akt sprawy wynikało, że spółdzielnia z sukcesem stawała do przetargów szpitalnych i podpisywała kontrakty na m.in. kompleksową obsługę sprzątania. Stosowała do nich zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT dla usług opieki medycznej.

Po kontroli fiskus stwierdził, że czynności, które polegają na utrzymaniu właściwego stanu sanitarnego pomieszczeń szpitalnych, gospodarce odpadami komunalnymi i szpitalnymi oraz transporcie wewnątrzszpitalnym, to nie są usługi opieki medycznej, tj. służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia, ani ściśle z nimi związane.

W konsekwencji do należności m.in. za mycie i dezynfekcję basenów, zdejmowanie pościeli, mycie łóżek po wypisie, pomoc w rozdawaniu posiłków, zmywanie naczyń czy transport brudnej i czystej bielizny, odpadów oraz posiłków itd. spółdzielnia powinna stosować podstawową stawkę VAT. Fiskus zakwestionował rozliczenie z 24 umów, a bezpodstawne zwolnienie miało zaniżyć VAT o ponad 3,5 mln zł. Stanowisko urzędników oznaczało, że spółdzielnia powinna wystawiać szpitalom faktury za usługi nie ze zwolnieniem, ale z 23-proc. VAT.

Spółdzielnia nie zgodziła się z taką wykładnią przepisów, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił jej skargę. Rację przyznał jej dopiero NSA. Uznał, że fiskus zbyt wąsko zinterpretował zwolnienia. NSA zauważył, że sporne usługi są zasadniczo świadczone na terenie szpitala. Jest to opieka całodobowa. A cechą charakterystyczną kompleksowych świadczeń zdrowotnych jest opieka i pielęgnacja szpitalna przez całą dobę. To są elementy usługi szpitalnej (podstawowej). Jak tłumaczył sędzia sprawozdawca Zbigniew Łoboda, skoro opieka i pielęgnacja szpitalna jest elementem kompleksowej usługi zdrowotnej (podstawowej), to mają ścisły związek ze zwolnioną z podatku usługą podstawową.

Przy czym NSA nie miał wątpliwości, że np. przygotowanie pomieszczeń szpitalnych, sterylizacja narzędzi czy transport na terenie szpitala korzystają ze zwolnienia. Podkreślił, że fiskus będzie jeszcze raz musiał sprawdzić, które czynności są ściśle związane z usługą medyczną. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 2118/16