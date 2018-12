Zakup dotacji a odliczenie VAT

Spółka może obniżyć podatek należny o naliczony z faktur związanych z nabyciem przez nią sprzętu bhp do zakładu pracy. Nie zmienia tego fakt, że transakcja została zrealizowana za środki pochodzące z zewnętrznego dofinansowania.

Spółka (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność w zakresie robót budowlanych. Jest to działalność opodatkowana VAT. Spółka zawarła z ZUS umowę dotyczącą dofinansowania projektu dotyczącego poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Otrzymane dofinansowanie spółka przeznaczy na zakup sprzętu (w tym środków trwałych), który ma na celu poprawienie warunków bhp w spółce. Podmioty, od których spółka kupi sprzęt, wystawią jej z tego tytułu faktury. Czy spółka będzie mogła odliczyć podatek naliczony wynikający z tych faktur, mimo iż sprzęt bhp zostanie kupiony ze środków uzyskanych z dotacji – pyta czytelnik.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (zob. art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT). Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem tylko podatnikom VAT (w świetle art. 88 ust. 4 ustawy o VAT powinni być oni zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni) w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z ich transakcjami opodatkowanymi.

Związek z działalnością

Dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego niezbędne jest więc istnienie związku między dokonywanymi zakupami towarów i usług a prowadzoną działalnością. Związek ten może mieć charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży (towary handlowe) lub gdy nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Wiążą się więc bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast ze związkiem pośrednim nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika mamy do czynienia w sytuacji, gdy ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych obrotach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje uzyskanie obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Warunki są spełnione

W analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego będą spełnione. Nabyty sprzęt bhp będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, a spółka jest podatnikiem VAT czynnym.

Oznacza to, że spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego z faktur związanych z nabyciem przez nią sprzętu (w tym środków trwałych) mającego na celu poprawę warunków bhp w jej zakładzie pracy. Nie zmienia tego fakt, że sprzęt ma być nabyty ze środków uzyskanych z dotacji z ZUS. Prawo to przysługuje spółce pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o VAT >patrz ramka.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lipca 2018 r., 0112-KDIL2-1.4012.300.2018.2.AP). ?

Autor jest doradcą podatkowym

Pozytywne i negatywne przesłanki odliczenia VAT

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy o VAT. W przepisie tym znajduje się lista wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

