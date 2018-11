Prezent dla zagranicznego kontrahenta z zerową stawką VAT

Niezależnie od tego czy partner biznesowy ma siedzibę w UE, czy poza nią, przekazanie mu upominku, po spełnieniu ustawowych warunków, może korzystać z preferencyjnych zasad opodatkowania.

Zbliżają się mikołajki, a potem święta, a więc czas tradycyjnego obdarowywania się prezentami. Zwyczaj ten dotyczy również przedsiębiorców, którzy dają swoim kontrahentom upominki czy też drobne podarunki w celu wzmocnienia swojego pozytywnego wizerunku. Prezenty mogą być przekazywane zarówno kontrahentom z krajów Unii Europejskiej, jak i partnerom biznesowym mającym siedzibę poza Wspólnotą. Przekazywanie prezentów kontrahentom może w przyszłości korzystnie wpływać na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

W związku z nabywaniem prezentów w celu ich nieodpłatnego przekazania wielu przedsiębiorców ma wątpliwości czy takie nieodpłatne przekazanie należy opodatkować podatkiem od towarów i usług. Przedsiębiorcy mogą się również zastanawiać czy przekazanie prezentów kontrahentom z krajów UE lub spoza UE może być traktowane odpowiednio jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) lub eksport, które są opodatkowane stawką VAT w wysokości zero proc.

Związek z działalnością

Co do zasady, nabycie podarunku w celu nieodpłatnego przekazania go kontrahentowi ma związek z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) przedsiębiorcy. W konsekwencji, z tytułu nabycia prezentu przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Opodatkowaniu podlega nieodpłatne przekazanie wszelkich darowizn (towarów), jeżeli przedsiębiorcy przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia przekazywanych towarów. Nieodpłatne przekazanie będzie jednak opodatkowane jedynie w przypadku, gdy przekazywane towary nie będą prezentami o małej wartości lub próbkami w rozumieniu ustawy o VAT >patrz ramka.

Zakładając zatem, że przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem prezentu (niebędącego prezentem o małej wartości lub próbką) dla kontrahenta, nieodpłatne jego przekazanie będzie czynnością opodatkowaną VAT. Przedsiębiorca będzie zatem zobowiązany do rozliczenia podatku należnego z tytułu przekazania kontrahentowi podarunku.

Eksport towaru

W sytuacji, w której przekazywany prezent (niebędący prezentem o małej wartości lub próbką) zostanie wywieziony do kraju trzeciego (kraju kontrahenta), należy ustalić, czy przekazanie prezentu kontrahentowi (spoza UE) można uznać za eksport towarów opodatkowany zerową stawką VAT (po spełnieniu warunków zastosowania tej stawki określonych w ustawie o VAT).

Przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej. Warunkiem zastosowania zerowej stawki w eksporcie towarów jest posiadanie przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy dokonania eksportu dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium UE (komunikatu IE-599).

Jeżeli zatem w wyniku przekazania podarunku na rzecz kontrahenta z kraju znajdującego się poza UE podarunek ten zostanie wywieziony z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego oraz przedsiębiorca będzie posiadał komunikat IE-599 w ww. terminie, to będzie on obowiązany rozpoznać eksport towaru opodatkowany zerową stawką VAT na zasadach określonych w ustawie o VAT. Stanowisko to zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r. (IBPP4/443-571/14/LG) oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z sierpnia 2012 r. (IPTPP2/ 443-434/12-3/JS).

W przypadku braku posiadania komunikatu IE-599 do eksportu prezentu zastosowanie znajdzie stawka VAT 23 proc.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa

W przypadku obdarowania prezentem (niestanowiącym prezentu o małej wartości lub próbki) kontrahenta z kraju UE trzeba rozważyć, czy takie przekazanie należy traktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Przez WDT rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu odpłatnej dostawy towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Z odpłatną dostawą towarów ustawa o VAT zrównuje przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu, wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przekazanie podarunku na rzecz kontrahenta z UE można uznać za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną zerową stawką VAT w przypadku przekazania ww. prezentu na rzecz kontrahenta posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla kontrahenta (numer VAT UE) oraz po spełnieniu wymogów dokumentacyjnych określonych w ustawie o VAT (czyli m.in. w przypadku posiadania dokumentów przewozowych, specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku).

Taki pogląd został wyrażony w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 grudnia 2014 r. (IBPP4/443-433/14/LG), interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 sierpnia 2012 r. (IPTPP2/443-434/12-2/JS) oraz interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 14 listopada 2011 r. (ILPP2/443-1154/11-12/MN).

Autorka jest konsultantem podatkowym w ECDP Sp. z o.o

www.ecdpgroup.com

Prezent o małej wartości i próbka

Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Przez próbkę rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru. ?

podstawa prawna: art. 2 pkt 8, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 13ust. 1, art. 41 ust. 6, art. 42 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017r., poz. 1221 ze zm.)